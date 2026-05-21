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¡Comentarios explosivos de Mohamed Salah sacuden al Liverpool, y Michael Owen reacciona a la última bomba de la estrella egipcia, que podría marcharse!
Salah deja el Liverpool tras nueve años repletos de títulos
Tras nueve años en Anfield, con dos Premier League, una Champions, cuatro Botas de Oro y tres premios PFA al Jugador del Año, Salah se marcha.
Su contrato se rescindirá 12 meses antes de tiempo, lo que permitirá al delantero de 33 años buscar un nuevo reto, mientras se le vincula con equipos de Europa, la MLS y la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Se va como una leyenda moderna de los Reds, con más de 250 goles, aunque su última temporada fue complicada. Tras quedar en el banquillo a finales de 2025, acusó al club y a su cuerpo técnico de traicionarlo.
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Críticas a Slot y al estilo de juego del Liverpool
Desde entonces, Salah ha publicado en redes sociales: «He visto cómo este club pasó del escepticismo a la confianza de la afición y luego a ser campeón. Ha costado mucho y siempre he dado lo mejor para ayudar. Nada me llena más de orgullo.
«Que hayamos sufrido otra derrota esta temporada es doloroso y no es lo que merecen nuestros aficionados. Quiero ver al Liverpool recuperar su ataque temido y volver a ganar trofeos».
Algunos critican a Salah por expresarse, pero su frustración es lógica: tras ganar la Premier, el Liverpool descendió hasta la quinta plaza esta temporada, pese a una costosa renovación de plantilla en el mercado de verano de 2025.
¿Comprensible o contraproducente? Owen analiza el arrebato de Salah
Al ser preguntado sobre si el último desahogo de Salah puede considerarse comprensible o contraproducente, el exdelantero del Liverpool Owen —embajador en el Reino Unido de la web comparadora de casinos online Casino.org— declaró a GOAL: «Ambas cosas. ¿Comprensible? Sí. ¿Estoy de acuerdo con él? Sí. ¿Pero lo diría yo? No.
No creo que fuera acertado decirlo, aunque probablemente tenga razón. Claro que los aficionados del Liverpool quieren ver mejores jugadores y resultados, y no un equipo que gane un partido y pierda otro.
No dijo nada malo, solo que lo dijo.
El problema con Mo Salah es que casi nunca habla, así que cuando lo hace, suelta una bomba. Si hablara más a menudo, quizá no tendría tanto impacto, pero sus palabras siempre son noticia. Y si siempre son críticas hacia el club o el entrenador, se convierten en una bomba en todos los sentidos.
Así que sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero no creo que debiera decirlo, porque ¿a quién ayuda eso? A nadie».
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El comportamiento de Salah se compara con el de Ronaldo en el Manchester United
Jamie Carragher, otra leyenda de los Reds, tildó a Salah de «egoísta» y admitió que no le sorprende que el «Rey de Egipto» haya lanzado una «bomba» al abandonar Anfield, comparando su comportamiento con el de Cristiano Ronaldo cuando el mejor jugador de todos los tiempos (GOAT) forzó su salida prematura del Manchester United en 2022.
Owen cree que estos comentarios generan debates innecesarios, aunque reconoce que Salah tiene razones y que el Liverpool debe mejorar de cara a la temporada 2026-27.