Cole Palmer se une a Wayne Lineker en Ibiza tras la decepción de la selección inglesa en el Mundial

Mientras sus compañeros de la selección aterrizaban en Florida para preparar el Mundial, Palmer fue visto tomando el sol en el Mediterráneo. El delantero de 24 años volvió a Ibiza tras quedarse fuera de la convocatoria.

Fue visto junto al propietario de O Beach Ibiza, Lineker, y ambos posaron para las redes sociales en el famoso club de playa. Es un lugar habitual para el delantero del Chelsea, que ya visitó el local del empresario de 63 años el verano pasado tras el Mundial de Clubes. Esta vez, sin embargo, el telón de fondo de sus vacaciones es la exclusión de la selección nacional, no la celebración de fin de temporada.











