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Cole Palmer se une a Wayne Lineker en Ibiza tras la decepción de la selección inglesa en el Mundial
Reencuentro en Ibiza al inicio de la preparación de Inglaterra
Mientras sus compañeros de la selección aterrizaban en Florida para preparar el Mundial, Palmer fue visto tomando el sol en el Mediterráneo. El delantero de 24 años volvió a Ibiza tras quedarse fuera de la convocatoria.
Fue visto junto al propietario de O Beach Ibiza, Lineker, y ambos posaron para las redes sociales en el famoso club de playa. Es un lugar habitual para el delantero del Chelsea, que ya visitó el local del empresario de 63 años el verano pasado tras el Mundial de Clubes. Esta vez, sin embargo, el telón de fondo de sus vacaciones es la exclusión de la selección nacional, no la celebración de fin de temporada.
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La difícil decisión de Tuchel sobre la estrella del Chelsea
Dejar a Palmer en casa fue una de las decisiones más difíciles de Tuchel. Aunque fue una revelación en su primer año en Stamford Bridge, el exjugador del Manchester City no mantuvo ese nivel en la última temporada, marcada por lesiones leves y falta de regularidad. Eso le costó el puesto en el avión a Estados Unidos.
En la 2024-25 marcó 15 goles en la Premier, cinco menos que en el curso de debut de Enzo Maresca. Esos altibajos bastaron para que Tuchel buscara otras opciones al definir la lista para el torneo más importante del fútbol mundial.
Calor en Inglaterra vs. vida en las islas
El contraste entre el entorno de Palmer y el de la selección de los Tres Leones es evidente: mientras el delantero posaba en un sofá amarillo con una botella de vodka, los jugadores ingleses entrenaban bajo 32 °C en Miami. El grupo de Tuchel ya se ha adaptado a la humedad del Belgrove Resort and Spa de Palm Beach.
Este sábado Inglaterra afrontará a Nueva Zelanda en Tampa Bay y el 10 de junio cerrará la preparación ante Costa Rica. Luego viajará a Kansas City para preparar la fase de grupos, donde se medirá con Croacia, Ghana y Panamá. Se espera que Palmer disfrute de su primer descanso prolongado desde su fichaje por el Manchester City.
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Un cambio de rumbo muy necesario para Palmer
Desde su llegada al oeste de Londres en 2023, Palmer apenas ha descansado. Se convirtió en pieza clave para el Chelsea y la selección inglesa, entonces dirigida por Sir Gareth Southgate. La carga física y mental de los últimos 12 meses le ha pasado factura, así que este descanso forzado puede ser positivo para su futuro en el club.
Ahora su objetivo es completar la pretemporada con el Chelsea, recuperar su mejor nivel y ganarse de nuevo un lugar en los planes de Tuchel.