Inglaterra no es la selección más profunda, pero Thomas Tuchel podría haber formado dos plantillas con opciones de llegar lejos en la Copa América. Por eso sorprendió que dejara fuera a Cole Palmer de la lista final de 26.

Es cierto que Palmer ha tenido altibajos físicos esta temporada en el Chelsea, pero su capacidad para cambiar un partido como titular o suplente es indudable. Además, es un lanzador de penaltis experimentado, pero el hombre que marcó el gol de Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024 no estará en el avión rumbo a Norteamérica dos años después.

Tampoco son los únicos: Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire y Luke Shaw se quedaron fuera, y sorprende que Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton y Lewis Hall, tras brillar en la Premier, no hallaran sitio.