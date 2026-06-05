Mientras Brasil no pudo convocar a dos de sus jugadores del Real Madrid, España tomó la histórica decisión de no incluir a ningún blanco en su lista mundialista por primera vez.
La ausencia más sorprendente es la de Dean Huijsen, quien tuvo una temporada irregular tras llegar del Bournemouth, pero se esperaba que fuera convocado y titular con la campeona de Europa, ya que había jugado seis de sus siete partidos anteriores con La Roja.
En el otro extremo de su carrera, Dani Carvajal podría haber jugado su último partido con la selección, pues el veterano lateral derecho tampoco fue convocado.
Además, las lesiones apartaron a Fermín López, autor de 30 goles y asistencias esta temporada, quien se fracturó el pie y pasó por quirófano. También quedó fuera el delantero del Oporto Samu Aghehowa, con rotura del ligamento cruzado anterior desde febrero.