Helena Thornton, vicepresidenta y directora creativa de Global Brand Voice de Nike, afirmó que los momentos más memorables del fútbol surgen cuando los jugadores confían en su instinto.

En la web oficial de Nike añadió: «Los momentos mágicos del fútbol ocurren cuando los jugadores confían en su instinto. Nos encanta un fútbol fresco, instintivo, inesperado y creativo».

Thornton añadió que la campaña busca conectar con el público moderno a través de varias plataformas: «Hicimos este vídeo para llegar a las comunidades futbolísticas donde se encuentran, no solo en una pantalla, sino en su mundo y en sus subculturas.

No queríamos seguir el manual de marketing tradicional; buscamos ofrecer algo de lo que valga la pena hablar, recortar, llevar puesto o acudir a ver: una historia que no solo se vea, sino que se haga suya. Esa es la idea que impulsa todo nuestro universo de Nike Football».