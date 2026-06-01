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Clubes de la Premier League pujan por la estrella del Celtic ante el interés del AC Milan
Los grandes clubes europeos se interesan por Engels
Engels podría dejar Parkhead, pues varios grandes de Europa siguen de cerca al talento belga. Después de brillar en liga y copa con el Celtic, sus actuaciones lo han puesto en la mira de clubes que buscan reforzar su mediocampo este verano.
Recientemente cambió de agente y fichó por la agencia DWMA, un paso que se interpreta como una señal de sus intenciones. Los informes indican que elbelga busca dar el siguiente paso en su carrera tras su exitosa etapa en la Premiership escocesa.
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Interés del AC Milan y de la Premier League
Según el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri, el AC Milan ha mostrado interés a los nuevos representantes del jugador. Aunque aún no hay oferta formal al Celtic, el club italiano sigue la situación para renovar su plantilla de cara a la próxima temporada.
No obstante, la competencia no es solo italiana: varios clubes de la Premier League también siguen de cerca al “Diablo Rojo” belga. El Nottingham Forest, que ya vio rechazadas tres ofertas en enero —la última de unas 25 millones de libras—, es uno de sus admiradores.
Se espera que estos clubes ingleses vuelvan a la carga ahora que se ha abierto el mercado de verano.
El Celtic mantiene una sólida posición negociadora
A pesar del interés creciente, el Celtic parte con ventaja en cualquier negociación. El contrato de Engels con el Parkhead vence en 2028, así que el campeón escocés no necesita vender a uno de sus activos más valiosos.
Desde su llegada y posterior proyección, los Hoops pedirán una cifra elevada para considerarlo. La directiva ya ha demostrado que prefiere aguardar hasta conseguir el máximo valor de mercado por sus estrellas cuando las ligas más ricas llaman.
¿Qué le depara el futuro al creador de juego?
El experto en fichajes Tavolieri confirma que el belga, recién incorporado a la agencia DWMA, quiere seguir en el Celtic.
A medida que avanza el mercado de verano, el Celtic debe decidir si aprovecha al joven o si construye sus ambiciones en la Liga de Campeones en torno a él. Como el equipo de fichajes ya busca mediocampistas, las próximas semanas definirán si Engels sigue siendo el corazón del centro del campo de los Hoops o se convierte en la última gran venta del club.