Según el periodista especializado en fichajes Sacha Tavolieri, el AC Milan ha mostrado interés a los nuevos representantes del jugador. Aunque aún no hay oferta formal al Celtic, el club italiano sigue la situación para renovar su plantilla de cara a la próxima temporada.

No obstante, la competencia no es solo italiana: varios clubes de la Premier League también siguen de cerca al “Diablo Rojo” belga. El Nottingham Forest, que ya vio rechazadas tres ofertas en enero —la última de unas 25 millones de libras—, es uno de sus admiradores.

Se espera que estos clubes ingleses vuelvan a la carga ahora que se ha abierto el mercado de verano.