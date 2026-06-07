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Clubes de la Premier League preparan ofertas de 55 millones de euros por la estrella del Como, pero los grandes de la Serie A le ponen un precio desorbitado para ahuyentar interesados
Los grandes de la Premier League se interesan por Baturina
El valor del centrocampista croata se ha disparado tras demostrar que es una de las figuras más creativas de la Serie A. Su habilidad técnica y su visión de juego lo han convertido en el principal objetivo de varios de los mejores clubes de Europa, que ahora están listos para lanzar una ofensiva este verano por el jugador de 23 años.
Según Gianluca DiMarzio, dos clubes de la Premier League lideran la carrera y preparan ofertas de 50 a 55 millones de euros. También el Bayern de Múnich sigue su evolución para rejuvenecer su centro del campo.
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Como ha fijado un precio desorbitado para disuadir a los interesados
A pesar de las altas ofertas que llegan desde Inglaterra, el Como no tiene prisa por vender a su joya. La directiva ha sido clara: Baturina es clave para la próxima campaña continental. El club ha puesto un precio de 80 millones de euros para disuadir a los interesados.
Su importancia táctica en el once de Cesc Fábregas lo hace indispensable, y solo una oferta excepcional podría cambiar de idea. Por ahora, todo indica que el croata seguirá en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Fábregas se centra en los retos europeos
Gestionar el futuro de estrellas como Baturina es solo una parte del rompecabezas para Fábregas. Tras lograr una clasificación histórica para la Liga de Campeones, el técnico español ya busca cómo acortar la distancia que separa a su plantilla de la élite continental. Desde que el Grupo Djarum lo adquirió tras subir a la Serie C en 2019, el club ha sumado dos ascensos más hasta llegar a la Serie A, y Fábregas lo llevó al cuarto puesto en solo su segunda temporada.
«Celebramos la noche tras vencer al Cremonese, pero el lunes ya estábamos de vuelta al trabajo. Ahora vienen las vacaciones, pero debo gestionar algo importante: debemos elevar el nivel y la organización de inmediato», declaró Fábregas tras quedar entre los cuatro primeros.
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La visión para la próxima campaña
La directiva mantiene la petición de 80 millones de euros, tal como recomienda el cuerpo técnico. Fábregas confirmó que seguirá en el Como y continuará el proyecto iniciado en 2024. Para construir una «obra maestra» hay que retener a los mejores jugadores, y la directiva comparte el deseo del entrenador de mantener una plantilla competitiva para los próximos desafíos físicos y tácticos.
«Tuvimos una larga reunión con el presidente y el director [sobre mi futuro]», reveló recientemente el exmaestro del Arsenal y el Chelsea. «Hemos consolidado la idea; la visión ya está puesta en la próxima temporada. Estoy muy feliz aquí; como sabéis, me faltan un par de pasos más, y estoy aprendiendo mucho. Estamos creando una mentalidad». Esa mentalidad implica resistir la tentación de la Premier League para asegurar el crecimiento del club.