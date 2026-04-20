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Claudio Ranieri revela la “increíble” razón de su despido del Leicester City, solo nueve meses después de ganar la Premier League contra todo pronóstico
De campeones a candidatos al descenso
Tras celebrar el título, el Leicester se metió en una lucha por no descender, pues le costaba combinar sus compromisos nacionales y europeos. Ranieri llevó al equipo a los octavos de la Liga de Campeones, pero a finales de febrero estaban a un punto del descenso en la Premier tras cinco derrotas seguidas, así que la directiva decidió cambiarlo. Craig Shakespeare, quien reemplazó de forma interina a Ranieri, evitó el descenso y lideró una remontada ante el Sevilla en los octavos de la Liga de Campeones.
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Tensiones entre bastidores
Muchos aficionados del Leicester creían que despedir a Ranieri tan pronto era injusto tras todo lo que había hecho por el club. Ahora él ha revelado que tras la decisión había más que simples resultados. En declaraciones a Four Four Two, el exentrenador del Chelsea y la Roma dijo: «Sinceramente, me dolió. Nueve meses antes habíamos ganado juntos la Premier League, ¿y ahora me despedían? ¿Por qué? Más tarde, el hijo del presidente me dijo que el problema era que no me llevaba bien con algunos miembros ingleses del cuerpo técnico. Increíble.
«Ya la temporada anterior, cuando liderábamos la liga, un miembro del cuerpo técnico hablaba mal de mí ante los jugadores. Lo cité en mi despacho y no supo explicar por qué. Estaba centrado en el título, así que le dije al director general que lo despediríamos al final de la temporada. Ganamos el título y, entre tanta celebración, dejé el asunto. Fue un error: la siguiente temporada él siguió hablando mal de mí a los jugadores».
«Repercusiones físicas y mentales»
Al reflexionar sobre lo que salió mal para el Leicester sobre el terreno de juego, Ranieri afirmó: «Ya había advertido a todo el mundo de que no podíamos repetir lo que habíamos hecho. Era imposible. Compaginar la liga con la Liga de Campeones es extremadamente exigente si no estás acostumbrado. La energía física y mental que se requiere es enorme. En la liga, sobre todo ante los grandes, el nivel se mantuvo; ganáramos o perdiéramos, los chicos jugaban bien. Pero el fútbol europeo pasa factura y lo pagamos en la liga, generalmente contra equipos menores».
Sobre su salida forzosa, añadió: «Ser despedido forma parte de la carrera de un entrenador y lo acepté. Me afectó, pero no más que otros despidos, porque la satisfacción por lo logrado superaba cualquier decepción. El fútbol es así».
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El Leicester está en crisis.
Tras dejar el Leicester, Ranieri dirigió al Nantes, Fulham y Watford antes de retirarse como técnico en su tercera etapa en la Roma, donde ahora es asesor sénior. El Leicester, bajo Brendan Rodgers, ganó la FA Cup y terminó quinto en dos temporadas seguidas.
Sin embargo, los Foxes han atravesado tiempos mucho más difíciles recientemente. Descendieron de la Premier League la temporada pasada y ahora parecen abocados a caer a la League One, tras caer al puesto 23 de la Championship con solo tres partidos por jugar. Están a ocho puntos de la salvación, llevan seis partidos sin ganar y su recurso contra una deducción de seis puntos por infringir las normas financieras de la English Football League fue rechazado.