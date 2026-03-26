Todas las miradas están puestas en el Italia-Irlanda del Norte, con un oído atento a Cardiff para saber cómo va el Gales-Bosnia. Esta noche se disputará la penúltima jornada de la fase de clasificación europea para el Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 19 de julio próximos, entre Estados Unidos, Canadá y México, y además de estos dos partidos hay otros seis encuentros programados: a las 18:00 horas dará comienzo el partido entre Turquía y Rumanía, con Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz jugándose una plaza en el Mundial. Los demás partidos se disputarán todos a las 20:45: República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia, Polonia-Albania, Eslovaquia-Kosovo y Ucrania-Suecia.
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Clasificación para el Mundial, Turquía-Rumanía EN DIRECTO: Yildiz y Calhanoglu saltan al campo
TURQUÍA-RUMANÍA 0-0
Turquía-Rumanía 0-0
TURQUÍA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturcoglu. Entrenador: Montella.
RUMANÍA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Seleccionador: Lucescu.
REPÚBLICA CHECA-IRLANDA 0-0
República Checa-Irlanda 0-0
REPÚBLICA CHECA: en camino
IRLANDA: próximamente
DINAMARCA-MACEDONIA 0-0
Dinamarca-Macedonia 0-0
DINAMARCA: en camino
MACEDONIA: próximamente
POLONIA-ALBANIA 0-0
Polonia-Albania 0-0
POLONIA: en camino
ALBANIA: próximamente
ESLOVAQUIA-KOSOVO 0-0
Eslovaquia-Kosovo 0-0
ESLOVAQUIA: en camino
KOSOVO: próximamente
Ucrania-Suecia
Ucrania-Suecia 0-0
UCRANIA: en camino
SUECIA: próximamente