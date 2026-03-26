86' - EMPATE DE DZEKO: el delantero del Schalke se adelanta al portero rival, que sale mal.

Doble pivote: Dos centrocampistas (a menudo Jordan James y Josh Sheehan, a la espera del regreso definitivo de Ethan Ampadu) actúan delante de la defensa para organizar el juego.

Trío creativo: Un trío de jugadores rápidos y técnicos como Brennan Johnson, Harry Wilson (a menudo en posición central) y Daniel James (o Sorba Thomas) apoyando al único delantero.

FAW +3

Variantes tácticas

59' - Gales está a punto de doblar la ventaja con un disparo de James que se estrella en el larguero tras un desvío de un rival.

51' - GALES SE ADELANTA: Tahirovic lanza involuntariamente a Daniel James, que remata de volea desde lejos, sorprendiendo al portero rival, que resbala y no puede hacer nada.

45' - DESCANSO: la única ocasión de la primera parte fue ese poste de Wilson en el minuto 22.

22' - Gales a punto de adelantarse: un disparo con efecto de Wilson con la izquierda golpea el poste.

20' - Partido sin grandes emociones, los locales mantienen la posesión del balón pero no logran romper la defensa rival.