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Mariona Caldentey Aitana Bonmati Alessia Russo splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Clasificación oficial del Balón de Oro Femenino 2025: Aitana Bonmati se impone a Mariona Caldentey y Alessia Russo y se lleva el Balón de Oro tras el triplete del Barcelona y su brillante actuación en la Eurocopa 2025

Aitana Bonmatí
M. Caldentey
A. Russo
Women's football
C. Kelly
A. Putellas
England
Spain
Arsenal Women
Barcelona
Chelsea FC Women
WSL Serie Primavera
Liga F
Serie A Femminile
Bundesliga
Premiere Ligue
NWSL
Liga de Campeones
Eurocopa Femenina
OL Lyonnes
Bayern Múnich
Juventus
Real Madrid Femenino
P. Guijarro
C. Hansen
E. Pajor
C. Pina
L. Bronze
H. Hampton
S. Baltimore

El Balón de Oro. Te guste o no, es el premio con el que sueña todo futbolista del mundo. Y ahora, tras una memorable temporada 2024-25, se ha anunciado la ganadora del Balón de Oro Femenino 2025: Aitana Bonmati. La estrella del Barcelona ha tenido un rendimiento excepcional con su club este último año, destacando su regularidad de talla mundial en la conquista del triplete nacional por parte de las catalanas, mientras que sus actuaciones con la selección española le valieron el título de Mejor Jugadora del Torneo de la Eurocopa 2025.

Es increíble pensar que la participación de Bonmati en ese torneo estuvo realmente en duda, después de que cayera enferma de meningitis viral justo cuando España se disponía a volar a Suiza. Que se recuperara y no solo jugara, sino que lo hiciera a un nivel tan increíble, es asombroso. Su temporada 2024-25 no terminaría de forma perfecta, ya que las derrotas en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal y en la final de la Eurocopa 2025 ante Inglaterra le privaron de dos de los títulos que le hubiera encantado conquistar. Su consuelo, sin embargo, es un tercer Balón de Oro consecutivo. Se une a Lionel Messi y Michel Platini como las únicas jugadoras de la historia en ganar el Balón de Oro tres años seguidos.

Dos integrantes del equipo del Arsenal que derrotó al Barcelona en aquella final de la Liga de Campeones acompañaron a Bonmati en el podio. En segundo lugar quedó Mariona Caldentey, el icono del Barça durante muchos años que se trasladó al norte de Londres el año pasado y ayudó a llevar a las Gunners a un triunfo europeo sin precedentes en su primera temporada. Alessia Russo completó el podio, tras proclamarse campeona de Europa no solo con su club este año, sino también con su selección, gracias a su gol con Inglaterra en la Eurocopa 2025, que ayudó a las Lionesses a meterse de nuevo en el partido contra España antes de que estas acabaran rompiendo los corazones de Bonmati y Caldentey en la tanda de penaltis.

Ese trío ocupó los primeros puestos de la clasificación de 2025, pero ¿cómo quedó el resto de la lista de 30 jugadoras una vez contados todos los votos? Echa un vistazo a la clasificación oficial a continuación:

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2024-25Getty Images

    30. Caroline Weir (Real Madrid)

    Tras perderse casi toda la temporada 2023-24 debido a una lesión en el ligamento cruzado anterior, Weir regresó con fuerza el año pasado, recuperando el nivel que cautivó a España en su primera temporada en el Real Madrid. La internacional escocesa sumó 15 goles y 11 asistencias en todas las competiciones con las Blancas, destacando su doblete en la primera victoria del equipo sobre el Barcelona.

    • Anuncios
  • Steph Catley Arsenal Women 2024-25Getty Images

    29. Steph Catley (Arsenal)

    Tras ser recolocada en el puesto de central por Renee Slegers, que se hizo cargo del Arsenal en octubre, Catley brilló con los Gunners en una temporada fantástica. Aunque suele jugar como lateral izquierda, aportó más solidez a una defensa que acabaría dejando a cero al Barcelona en la final de la Liga de Campeones, logrando así el primer título europeo del Arsenal desde 2007.

  • Clara Mateo Paris FC Women 2024-25Getty Images

    =27. Clara Mateo (Paris FC)

    Mateo, elegido Jugador del Año de la Ligue 1 en las dos galas de fin de temporada de Francia, destacó con el modesto Paris FC, que dio la sorpresa al derrotar al París Saint-Germain y ganar la Copa de Francia, antes de asegurarse también una plaza en la Liga de Campeones. El jugador de 27 años fue el máximo goleador de la liga con 18 tantos y también ocupó el segundo puesto en asistencias, con siete.

  • Frida Maanum Norway Women 2025Getty Images

    =27. Frida Maanum (Arsenal)

    Maanum, otra pieza clave del Arsenal que se alzó con la Liga de Campeones, cerró la temporada con el club con 10 goles y cuatro asistencias, aunque esas estadísticas no reflejan ni de lejos el valor de la centrocampista en el once titular de los Gunners. Posteriormente, fue una jugadora clave de la selección noruega, que volvió a alcanzar por fin la fase eliminatoria de la Eurocopa, marcando dos goles en la victoria sobre Islandia.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2024-25Getty Images

    26. Lindsey Heaps (Lyon)

    Heaps solo fue superada en goles por dos jugadoras en la máxima categoría francesa la temporada pasada, al marcar 12 tantos a pesar de jugar en el centro del campo, y lideró la liga en asistencias, con ocho, lo que ayudó al OL a conquistar un nuevo título. De hecho, fue su magnífica asistencia la que ayudó al Lyon a abrir el marcador en la victoria que le valió el título frente al París Saint-Germain.

  • Emily Fox Arsenal Women 2024-25Getty Images

    25. Emily Fox (Arsenal)

    Fox ha dedicado este último año a demostrar su nivel de élite, alcanzando nuevas cotas con el Arsenal en el lateral derecho. La jugadora de 27 años fue una presencia constante y fiable en la defensa, contribuyendo a frenar al Barcelona en la final de la Liga de Campeones, pero también resultó ser un auténtico activo en ataque, demostrando por qué tiene argumentos de peso para ser considerada la mejor del mundo en su posición.

  • Italy v Wales - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A4 MD1Getty Images Sport

    24. Sofia Cantore (Washington Spirit)

    Cantore cuajó una excelente temporada con la Juventus el año pasado, en la que superó la decena de goles en la Serie A y ayudó a las bianconere a conquistar el título por primera vez desde 2022; posteriormente, ratificó su buen momento con una gran actuación en la Eurocopa, donde Italia alcanzó de forma inesperada las semifinales. La jugadora de 25 años, que ahora se ha incorporado al Washington Spirit, dio las dos asistencias en la histórica victoria de las Azzurre sobre Noruega en cuartos de final.

  • Johanna Rytting Kaneryd Chelsea Women 2024-25Getty Images

    23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

    Pocas jugadoras comenzaron la temporada 2024-25 en mejor forma que Rytting Kaneryd, quien fue una auténtica fuerza de la naturaleza en el Chelsea, equipo que logró el triplete nacional. También demostró sus cualidades en la Eurocopa 2025, donde se lució por la banda con una selección sueca que parecía una seria aspirante al título, hasta que una remontada de Inglaterra puso fin a su andadura en cuartos de final. 

  • Esther Gonzalez Spain Women 2025Getty Images

    22. Esther González (Gotham)

    Nadie ha marcado más goles en la NWSL este año que González, quien mantuvo ese buen estado de forma en la Eurocopa 2025. La delantera del Gotham había marcado 10 goles en 13 partidos de liga en 2025 antes de ese torneo y también encabezaba la clasificación de goleadoras cuando representó a España en Suiza este verano, ganando la Bota de Oro mientras La Roja llegaba a la final.

  • Amanda Gutierres Brazil Women 2025Getty Images

    21. Amanda Gutiérrez (Palmeiras)

    Puede que el nombre de Gutiérrez no fuera muy conocido para algunos antes de este verano, pero los seis goles que marcó en la Copa América, que le valieron la Bota de Oro, sin duda la han puesto en el punto de mira. La jugadora de 24 años fue una de las grandes protagonistas de la victoria de Brasil en el torneo, marcando en los triunfos contra Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y posteriormente en la final contra Colombia, en la que la Seleção se impuso en la tanda de penaltis, con un gol de Gutiérrez en la tanda.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2024-25Getty Images

    20. Pernille Harder (Bayern de Múnich)

    Pocos discutirían que Harder no fue la mejor jugadora de Alemania la temporada pasada, ya que la delantera desempeñó un papel fundamental en el triplete nacional del Bayern de Múnich. Con 14 goles y cinco asistencias en 22 partidos de la Bundesliga, la internacional danesa también marcó seis goles en ocho partidos de la Liga de Campeones, lo que le valió un puesto en la lista de candidatas al Balón de Oro, a pesar de los malos resultados de su selección en la Eurocopa 2025.

  • Klara Buhl Germany Women 2025Getty Images

    19. Klara Buhl (Bayern de Múnich)

    Buhl destacó de manera especial en el camino de Alemania hacia las semifinales de la Eurocopa 2025, donde solo cayó derrotada ante España en la prórroga. Esas brillantes actuaciones no sorprendieron a nadie que hubiera visto jugar a la extremo en el Bayern de Múnich el año pasado, ya que su estado de forma era magnífico. Buhl sumó nueve goles y 17 asistencias entre la Bundesliga y la Liga de Campeones, desempeñando un papel protagonista en el triplete nacional que conquistó el gigante alemán.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2024-25Getty Images

    18. Melchie Dumornay (Lyon)

    Dumornay podría haber sido un serio candidato al Balón de Oro si el Lyon no hubiera sufrido una sorprendente derrota ante el Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones. El jugador de 22 años tuvo un rendimiento excepcional este último año, con 22 goles y nueve asistencias en todas las competiciones, lo que permitió al OL conquistar un nuevo título de liga. Entre esos goles se encuentra el primer tanto de la victoria sobre el PSG que aseguró ese trofeo.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    17. Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Chawinga es otra estrella de la NWSL cuyos méritos a finales de 2024 fueron fundamentales para asegurarse un puesto entre las nominadas al Balón de Oro. La jugadora, de 27 años, fue nombrada MVP de la liga tras alcanzar el Kansas City Current la final del campeonato, además de haber ganado la Bota de Oro. También ha comenzado con fuerza la temporada 2025, con nueve goles en sus primeros 14 partidos.

  • Cristiana Girelli of Italy celebrates scoring Getty Images

    16. Cristiana Girelli (Juventus)

    Tanto con su club como con la selección, Girelli ha vivido doce meses increíbles. La jugadora de 35 años se alzó con la Bota de Oro de la Serie A con 19 goles, en la temporada en la que la Juventus se proclamó campeona por primera vez en tres años; abrió el marcador en la final de la Coppa Italia, en la que las Bianconere vencieron a la Roma; y, posteriormente, lideró la remontada de Italia hasta las semifinales de la Eurocopa 2025, marcando los dos goles en la victoria de cuartos de final contra Noruega.

  • Sandy Baltimore Chelsea Women FA Cup 2024-25Getty Images

    15. Sandy Baltimore (Chelsea)

    Baltimore disfrutó de una fantástica primera temporada en el Chelsea, desempeñando un papel clave en la conquista de los tres títulos nacionales por parte de las Blues sin perder ni un solo partido. Y eso a pesar de que jugó como lateral izquierda durante la mayor parte de la temporada, en lugar de ocupar su puesto habitual en la línea de ataque. La jugadora, de 25 años, logró marcar nueve goles y dar seis asistencias en todas las competiciones, destacando especialmente su magnífica actuación en la final de la FA Cup.

  • Barbra Banda Orlando Pride 2024Imagn Images

    14. Barbra Banda (Orlando Pride)

    Banda ha estado en excelente forma desde que comenzó la nueva temporada de la NWSL en marzo, marcando ocho goles en sus primeros 14 partidos, pero el final de su campaña de 2024 también se tuvo en cuenta en el periodo que evalúan los votantes del Balón de Oro. Esto fue especialmente significativo, ya que incluyó la contribución de la delantera para llevar al Orlando Pride a conquistar el NWSL Shield y su primer título de la NWSL.

  • Caroline Graham Hansen Norway Women 2025Getty Images

    13. Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    Graham Hansen fue la mejor jugadora de Noruega, cuyo equipo puso fin este verano a una espera de 12 años para superar la fase de grupos de la Eurocopa, antes de caer derrotado ante Italia en cuartos de final. Esto vino tras una temporada de club sublime, en la que la extremo brilló con luz propia mientras el Barcelona conquistaba el triplete nacional. La subcampeona del Balón de Oro del año pasado cerró la temporada 2024-25 con 21 goles y 14 asistencias.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    12. Marta (Orlando Pride)

    Nombrada mejor jugadora del torneo en la Copa América, Marta volvió a brillar tras salir de su retiro internacional para jugar con Brasil este verano. La jugadora de 39 años marcó tres goles y dio tres asistencias en seis partidos, a pesar de que solo fue titular en tres de ellos, y fue la gran protagonista de la final, en la que anotó un doblete. Además, ayudó al Orlando Pride a ganar el NWSL Shield y el Campeonato a finales de 2024.

  • Spain v Belgium - UEFA Women's EURO 2025 Group BGetty Images Sport

    11. Claudia Pina (Barcelona)

    A pesar de no haber sido siempre titular ni en su club ni en la selección, Pina demostró ser una jugadora decisiva y fiable, independientemente del papel que desempeñara durante el último año. Nadie marcó más goles en la Liga de Campeones que esta jugadora de 24 años, que no solo brilló en los momentos clave que llevaron al Barça a conquistar el triplete, sino que también anotó dos goles magníficos en la trayectoria de España hasta la final de la Eurocopa 2025.

  • Hannah Hampton England Women 2025Getty Images

    10. Hannah Hampton (Chelsea)

    Hampton, la única portera nominada a este premio, cuajó una temporada brillante con el Chelsea, en la que se alzó con el Guante de Oro de la WSL tras el triplete nacional sin conocer la derrota de las Blues, y luego lo refrendó con una magnífica actuación en la Eurocopa. La jugadora de 24 años fue una de las mejores de Inglaterra en su camino hacia el título de campeonas de Europa, realizando grandes paradas en las victorias en la tanda de penaltis contra Suecia en cuartos de final y contra España en la final. Además de conseguir un puesto entre las 10 mejores, también recibió el primer Trofeo Yashin femenino de la historia en la ceremonia del Balón de Oro 2025.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    9. Lucy Bronze (Chelsea)

    Bronze fue una de las mejores jugadoras de Inglaterra en la Eurocopa 2025, destacando especialmente su actuación en la victoria de cuartos de final contra Suecia, en la que las Lionesses revalidaron su título. Esas actuaciones llegaron tras una temporada fantástica en el Chelsea, donde la lateral fue una pieza clave en el triplete nacional de las Blues, marcando el gol que selló su sexto título consecutivo de la Superliga Femenina.

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2024-25Getty Images

    8. Ewa Pajor (Barcelona)

    Nadie marcó tantos goles como Pajor la temporada pasada. La delantera cerró la campaña 2024-25 con la impresionante cifra de 52 goles entre su club y la selección, además de otras 16 asistencias, con lo que ayudó al Barcelona a conquistar el triplete nacional y representó a Polonia en su primer gran torneo de la historia en la categoría femenina. Pajor también marcó cuando su selección cerró el verano con una nota alta, al lograr su primera victoria en la Eurocopa.

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    7. Leah Williamson (Arsenal)

    Tras perderse el último gran torneo de Inglaterra por una lesión en el ligamento cruzado anterior, Williamson recuperó el tiempo perdido en la Eurocopa 2025, repitiendo la hazaña histórica que logró en 2022 al llevar a las Lionesses a la gloria como capitana. Esto se produjo tras un final glorioso de la temporada de clubes, en el que esta fiel seguidora del Arsenal ayudó a su equipo a vencer al Barcelona en la final de la Liga de Campeones.

  • Patri Guijarro Spain Women 2025Getty Images

    6. Patri Guijarro (Barcelona)

    El balance de 12 goles y 16 asistencias entre su club y la selección nacional durante el último año fue bastante impresionante para Guijarro, que juega como mediocampista defensiva en el Barcelona y en la selección española. Podría decirse que es la mejor del mundo en su posición, aunque a veces le cuesta obtener el reconocimiento que merece debido a su papel conservador; sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido merecidamente en una habitual nominada al Balón de Oro. A menudo también goza de gran respeto en las votaciones, como lo demuestra su sólida clasificación en 2025.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    5. Chloe Kelly (Arsenal)

    Aunque en ocasiones ni siquiera llegó a saltar al campo durante la primera mitad de la temporada 2024-25, Kelly brilló tras incorporarse al Arsenal en calidad de cedida en enero y ayudó a las Gunners a ganar la Liga de Campeones. Posteriormente, demostró ser la jugadora decisiva para Inglaterra en la Eurocopa 2025, con actuaciones heroicas en cuartos de final, semifinales y final, lo que permitió a las Lionesses alzarse con un título que siempre se asociará con Kelly.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    4. Alexia Putellas (Barcelona)

    Tras superar recientemente algunas lesiones, Putellas alcanzó nuevas cotas la pasada temporada con una notable campaña individual que contribuyó de manera decisiva a que el Barcelona lograra el triplete nacional. La dos veces ganadora del Balón de Oro marcó 27 goles y dio 21 asistencias con su club y su selección en la temporada 2024-25, ayudando a esta última a alcanzar la final de la Eurocopa 2025 ese verano.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2024-25Getty Images

    3. Alessia Russo (Arsenal)

    Nadie marcó más goles en la WSL la temporada pasada que Russo, quien se alzó con la Bota de Oro compartida gracias a sus 12 tantos con el Arsenal, y solo Pina superó a la delantera inglesa en la Liga de Campeones, donde ayudó al Arsenal a proclamarse de nuevo campeón de Europa. La jugadora de 26 años también cuajó una gran Eurocopa con las Lionesses, marcando en la final en su camino hacia la conquista de otro título europeo.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women UWCL trophy 2024-25Getty Images

    2. Mariona Caldentey (Arsenal)

    Caldentey, nombrada Jugadora del Año de la WSL a principios de este verano, causó una gran impresión en su primera temporada en el Arsenal. Esto quedó especialmente patente en la Liga de Campeones, donde sus actuaciones fueron decisivas para la victoria de las Gunners. Tras sumar 18 goles y nueve asistencias a nivel de club, la jugadora de 29 años también cuajó una excelente Eurocopa con España, abriendo el marcador en la final antes de caer derrotada ante Inglaterra. Todo ello le ayudó a hacerse con un puesto en el podio del Balón de Oro, completando así su transformación de un talento siempre infravalorado a una estrella de talla mundial reconocida.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    1. Aitana Bonmati (Barcelona)

    Tras ganar el Balón de Oro en 2023 y 2024, Bonmati se convirtió en la tercera jugadora de la historia en alzarse con este galardón durante tres años consecutivos al volver a triunfar en 2025. Fue nombrada Mejor Jugadora del Torneo en la Eurocopa 2025, tras ayudar a España a alcanzar la final, y también ganó el premio a la Mejor Jugadora de la Liga de Campeones la temporada pasada, cuando el Barcelona llegó a la final. Bonmati no salió victoriosa en ninguno de esos partidos, ya que Inglaterra y el Arsenal se alzaron con la victoria respectivamente, pero sí desempeñó un papel fundamental en el triplete nacional del Barça, algo que no pasaron por alto los votantes que la eligieron Balón de Oro Femenino 2025. Solo Lionel Messi y Michel Platini habían ganado tres Balones de Oro consecutivos; ahora, Bonmati se une a ese exclusivo club.