CLASIFICACIÓN: Los mayores colapsos en la lucha por el título de la Premier League -desde el resbalón de Steven Gerrard hasta el derrumbe de Kevin Keegan-, mientras el Arsenal amenaza con volver a quedarse corto

El capitán del Liverpool, Steven Gerrard, reunió a sus compañeros y les dijo: «¡Esto no se nos va a escapar, joder!». Los Reds acababan de vencer 3-2 al Manchester City y se colocaron dos puntos por encima del Chelsea en la cima de la Premier. El City, tercero, tenía dos partidos menos, pero la derrota en Anfield lo dejó a siete puntos del líder.
El primer título de la máxima categoría desde 1990 parecía al alcance de los resurgidos Reds de Brendan Rodgers, que sumaban 10 victorias seguidas. Fueron 11 tras ganar al Norwich. Pero luego el Liverpool tropezó.
Una victoria en casa ante un Chelsea en horas bajas el 27 de abril habría sellado el título, y José Mourinho incluso rotó su plantilla pensando en la semifinal de la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar de dominar el partido, el Liverpool tropezó. Literalmente. En el tiempo de descuento al final de una primera parte sin goles, Gerrard, precisamente él, perdió el equilibrio y el balón en su propio campo, lo que permitió a Demba Ba escapar en solitario y marcar.
En la segunda parte el Liverpool asedió, pero Mourinho había “aparcado dos autobuses” y, pese a la insistencia local, Willian sentenció con el 0-2 en el descuento.
Aún así, el título parecía posible hasta que llegó «Crystanbul», término que recordaba con crueldad la remontada del Liverpool ante el Milan en la final de la Champions de 2005. En el penúltimo encuentro, el Liverpool malogró una ventaja 3-0 ante Crystal Palace. En su afán por recortar el gol average del City, dejó atrás la defensa y encajó tres tantos en los últimos minutos, lo que finiquitó sus opciones.
Al final del partido Gerrard intentó consolar a un desolado Luis Suárez, aunque él mismo necesitaba apoyo. El capitán reconoció que fueron «los peores tres meses» de su carrera y que aún conserva recuerdos dolorosos que jamás podrá borrar.
«Sería fácil levantar la alfombra, empujarlos debajo y no volver a pensar en ellos nunca más», declaró en The High Performance Podcast en 2020. «Pero no creo que eso vaya a suceder nunca...».