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Mark Doyle

Traducido por

CLASIFICACIÓN: Los mayores colapsos en la lucha por el título de la Premier League -desde el resbalón de Steven Gerrard hasta el derrumbe de Kevin Keegan-, mientras el Arsenal amenaza con volver a quedarse corto

Opinion
Premier League
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Manchester United
Chelsea
Newcastle
M. Arteta
S. Gerrard
FEATURES

El Manchester City venció al Arsenal en un emocionante partido el domingo en el Etihad Stadium y se situó a solo tres puntos del líder de la Premier League. Si el equipo de Pep Guardiola gana el partido pendiente contra el Burnley a mitad de semana, superará a los Gunners en la tabla por diferencia de goles. Hace un mes parecía imposible: el Arsenal venció al Everton y tenía 10 puntos de ventaja sobre sus rivales.

El 14 de marzo, el equipo de Mikel Arteta tenía un 97,6 % de probabilidades de ganar la liga. Pero dos derrotas seguidas por 2-1, ante Bournemouth en casa y ante el City fuera, ponen en riesgo real que el Arsenal acabe segundo por cuarta vez consecutiva. Sería un duro golpe para una plantilla cara que parecía lista para acabar con la sequía de 22 años sin títulos.

Aún les quedan cinco partidos y el calendario del City es más difícil, así que la esperanza permanece. Sin embargo, la afición teme que, una vez más, el equipo ceda ante la presión.

A continuación, GOAL repasa las capitulaciones más dramáticas en la lucha por el título en la historia de la Premier League...

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    7Arsenal 2022-23: «Nos han castigado»

    Tras golear 4-1 al Leeds el 1 de abril de 2023, el Arsenal parecía listo para su primer título desde la era de los «Invincibles» 2003-04. Tras la desmoralizante derrota 3-1 en casa ante el Manchester City a mediados de febrero, habían encadenado siete victorias y mandaban con ocho puntos de ventaja.

    Sin embargo, el Arsenal desperdició una ventaja de 2-0 en Anfield el 9 de abril y encadenó tres empates ante Liverpool, West Ham y el colista Southampton, antes de caer 4-1 contra el City en el Etihad el 26 de abril.

    «Nos ha ganado un equipo mejor», admitió Arteta en BT Sport tras la goleada en Manchester. «Estuvieron excepcionales y, cuando eso ocurre, es muy difícil alcanzar ese nivel y nosotros ni siquiera nos acercamos. Nos castigaron y podrían habernos castigado aún más. Pero no vamos a rendirnos. Quedan cinco partidos, todo puede pasar».

    Pese a todo, el equipo londinense no reaccionó: líder tras 30 de 38 jornadas, terminó a cinco puntos del City. La lesión del defensa William Saliba agravó el bajón.

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  • 6Manchester United 1997-98: La ira de Fergie

    Puede que la gente no recuerde su nombre, pero todos recuerdan su rostro. El 14 de marzo de 1998, cuando el Arsenal venció al líder Manchester United en Old Trafford, la retransmisión mostró a un aficionado ‘gunner’ de pelo rizado, Barry Ferst, a punto de estallar de alegría.

    Gracias al gol de Marc Overmars en los últimos minutos, el Arsenal se situaba a solo seis puntos del United, con tres partidos menos. Alex Ferguson, visiblemente nervioso, restó importancia a la derrota y cuestionó la calidad y la compostura del Arsenal.

    «Si ganan los partidos que les quedan, nos adelantarán, pero al final perderán puntos, no lo duden», declaró el escocés. «Hoy han jugado bien, pero no son tan buenos como nosotros».

    Sin embargo, Ferguson se equivocó: su equipo aceleró al final, pero los gunners mantuvieron el ritmo y cerraron el campeonato con dos jornadas de antelación tras una racha de diez victorias.

    Arsène Wenger redondó su primera temporada con el título de la FA Cup al vencer 2-0 al Newcastle en la final y lograr el segundo doblete de la historia del club.

    Ferguson, por su parte, estaba furioso. El United había llegado a tener una ventaja de 11 puntos tras vencer al Chelsea en febrero —una casa de apuestas de Mánchester incluso pagó el título tras esa victoria— y desperdició la oportunidad de ampliar la ventaja a 14 puntos tras sufrir una sorprendente derrota ante el Sheffield Wednesday, a la que siguió un empate 1-1 en West Ham.

    Los entonces campeones de Inglaterra acabaron la temporada sin ningún título importante, algo impensable antes de la derrota ante el Arsenal, pero aquel gol de Overmars lo cambió todo. Y Ferguson y sus compañeros aficionados también lo sabían.

  • 5Arsenal 2002-03: «Difícil de aceptar»

    Arsène Wenger se mostró indignado ante la descripción de la temporada 2002-03 del Arsenal en la Premier League como un «fracaso».

    «Queremos el título, pero lo más difícil es ser regular, y nosotros lo hemos sido», afirmó. «Perdimos la liga contra un equipo que gasta un 50 % más cada año; el año pasado pagaron 30 millones por un jugador tras perder el campeonato. Harán lo mismo el año que viene y nosotros hemos hecho milagros solo para competirles».

    En lo económico, Wenger tenía razón: el United gastaba mucho más. Pero lo cierto es que aquel Arsenal de estrellas se desmoronó al final.

    Tras vencer al Charlton en la jornada 2 de 2003, contaban con ocho puntos de ventaja, aunque habían jugado un partido más que el United. Luego llegó una racha desastrosa: solo dos victorias en siete encuentros. La derrota 3-2 en casa ante el Leeds el 4 de mayo acabó con sus esperanzas de título.

    En esa mala racha empataron en Highbury con el United, con Ryan Giggs igualando 2-2 para los visitantes. Pero fue otro 2-2, con dos goles recibidos en los últimos 15 minutos ante el Bolton en el Reebok Stadium, el que les arrebató la poca confianza que quedaba.

    Como admitió el propio Wenger: «Por primera vez, la situación se nos escapa de las manos, lo cual es difícil de aceptar». Nunca se recuperaron, y ocho días después llegó la fatídica derrota ante el Leeds.

  • 4Manchester United 2011-12: Los ruidosos vecinos enfadan a Fergie

    Alex Ferguson, tras décadas como entrenador, pensaba haberlo visto todo. Sin embargo, quedó atónito cuando su Manchester United desperdició una ventaja de 4-2 y empató 4-4 con el Everton en un partido clave de la temporada 2011-12.

    «Fue un despiste, una auténtica tontería», se quejó Ferguson. «Solo teníamos que aguantar el resultado, y es una farsa porque parte de nuestro juego fue fantástico. Los goles que marcamos fueron geniales. Encajar cuatro goles en Old Trafford en un partido en casa tan importante... No me lo puedo creer».

    Peor aún, luego perdieron 1-0 ante el City, que los superó por diferencia de goles a dos jornadas del final.

    El United respondió con victorias sobre Swansea y Sunderland, pero el City se llevó el título más disputado de la Premier gracias al gol de Sergio Agüero en la última jornada.

    Ferguson aceptó la derrota con elegancia y declaró a Sky Sports: «Felicito a nuestros vecinos en nombre del Manchester United; ganar la Premier es un logro fantástico».

    En su interior, sin embargo, estaba indignado, pues su equipo había tenido una ventaja de ocho puntos sobre el City antes de la desastrosa derrota por 1-0 en Wigan a mediados de abril. Realmente había sido una «entrega».

  • 3Arsenal 2007-08: Gallas se derrumba en Birmingham

    La pérdida de concentración del Arsenal en aquella tarde de febrero de 2008 en St Andrew's era comprensible. A los tres minutos del partido contra el Birmingham, vieron cómo su compañero Eduardo sufría una horrible fractura de pierna tras una dura entrada de Martin Taylor. Sin embargo, el colapso de William Gallas en los últimos minutos fue inexplicable e, incluso, imperdonable.

    El Arsenal desperdició una ventaja de 2-1 contra diez rivales y encajó el 2-2 en el quinto minuto de descuento, desde el punto de penalti. Quizá por eso golpeó las vallas publicitarias.

    Pero no había excusa para su reacción al final del partido: en vez de animar a sus compañeros, se sentó en el campo y montó una enorme rabieta.

    Solo cuando apareció Arsène Wenger decidió, demasiado tarde, marcharse. Con un capitán así, no extrañó que el Arsenal se desmoronara.

    Llegaron a Birmingham líderes con cinco puntos de ventaja tras 10 partidos sin perder (ocho victorias), pero después solo ganaron uno de los siete siguientes y acabaron terceros, a cuatro puntos del campeón, el Manchester United.

    La lesión de Eduardo no ayudó, pero el berrinche de Gallas fue aún más perjudicial.

  • 2Newcastle 1995-96: «¡ME ENCANTA!»

    Aún hoy cuesta ver la famosa diatriba que Kevin Keegan lanzó contra Alex Ferguson tras el partido. Se nota su pasión, pero también su dolor. Es una muestra visceral de rebeldía, aunque él ya intuía que luchaba una batalla perdida.

    Durante la mayor parte de la temporada 1995-96, su Newcastle parecía destinado a ganar su primer título liguero desde 1927; un equipo conocido como «The Entertainers» que arrollaba con un fútbol emocionante. Llegó a tener 12 puntos de ventaja.

    Sin embargo, el United recortó poco a poco la ventaja y, tras perder 4-3 contra el Liverpool en el que muchos consideran el mejor partido de la historia de la Premier, Keegan quedó desconsolado. La imagen de él derrumbado sobre las vallas de Anfield se hizo icónica.

    Pero semanas después llegó su momento más recordado: tras ganar 1-0 en Leeds, estalló contra Ferguson por sugerir que los rivales se esforzaban más ante el United que ante el Newcastle.

    «He estado callado, pero bajó en mi estima cuando dijo eso», espetó Keegan en Sky Sports. «Nosotros no hemos recurrido a eso, pero te diré una cosa: si lo estás viendo, puedes decírselo ahora mismo: seguimos luchando por este título, y él tiene que ir a Middlesbrough y sacar algo, y... y... Te lo digo sinceramente, ¡me encantaría que les ganáramos, ME ENCANTARÍA!».

    Pero el United visitó Middlesbrough y ganó. Luego se llevó el título con comodidad, mientras Newcastle empataba sus dos últimos encuentros.

    Keegan y los suyos quedaron destrozados por la lección de Ferguson en el arte de los juegos mentales.

  • 1Liverpool 2013-14: «¡Esto ya no se nos va a escapar, joder!»

    El capitán del Liverpool, Steven Gerrard, reunió a sus compañeros y les dijo: «¡Esto no se nos va a escapar, joder!». Los Reds acababan de vencer 3-2 al Manchester City y se colocaron dos puntos por encima del Chelsea en la cima de la Premier. El City, tercero, tenía dos partidos menos, pero la derrota en Anfield lo dejó a siete puntos del líder.

    El primer título de la máxima categoría desde 1990 parecía al alcance de los resurgidos Reds de Brendan Rodgers, que sumaban 10 victorias seguidas. Fueron 11 tras ganar al Norwich. Pero luego el Liverpool tropezó.

    Una victoria en casa ante un Chelsea en horas bajas el 27 de abril habría sellado el título, y José Mourinho incluso rotó su plantilla pensando en la semifinal de la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar de dominar el partido, el Liverpool tropezó. Literalmente. En el tiempo de descuento al final de una primera parte sin goles, Gerrard, precisamente él, perdió el equilibrio y el balón en su propio campo, lo que permitió a Demba Ba escapar en solitario y marcar.

    En la segunda parte el Liverpool asedió, pero Mourinho había “aparcado dos autobuses” y, pese a la insistencia local, Willian sentenció con el 0-2 en el descuento.

    Aún así, el título parecía posible hasta que llegó «Crystanbul», término que recordaba con crueldad la remontada del Liverpool ante el Milan en la final de la Champions de 2005. En el penúltimo encuentro, el Liverpool malogró una ventaja 3-0 ante Crystal Palace. En su afán por recortar el gol average del City, dejó atrás la defensa y encajó tres tantos en los últimos minutos, lo que finiquitó sus opciones.

    Al final del partido Gerrard intentó consolar a un desolado Luis Suárez, aunque él mismo necesitaba apoyo. El capitán reconoció que fueron «los peores tres meses» de su carrera y que aún conserva recuerdos dolorosos que jamás podrá borrar.

    «Sería fácil levantar la alfombra, empujarlos debajo y no volver a pensar en ellos nunca más», declaró en The High Performance Podcast en 2020. «Pero no creo que eso vaya a suceder nunca...».