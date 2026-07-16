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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Clasificación del Balón de Oro 2026: Lionel Messi y Lamine Yamal siguen en la lucha antes de la final del Mundial, mientras que las esperanzas de Harry Kane se reducen

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
Luis Díaz
A. Hakimi
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones

Tras la era de Messi y Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro no había estado tan abierta en dos décadas. Cada temporada, más jugadores creen poder ganarlo. Ousmane Dembélé, tras superar lesiones y altibajos, ganó el Balón de Oro en 2025 y en 2026 vuelve a competir por él.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones volverá a pesar en la lucha por el Balón de Oro. Pero como es año de Mundial, el ganador podría conocerse solo tras el torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían brillar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, pero con el Mundial en su recta final, estamos cerca de coronar al ganador. La clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos con más opciones de llevarse el premio en la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 8 de julio de 2026. Eliminados: Ismael Saibari y Bukayo Saka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 14 goles y 6 asistencias.

    Tras subir al podio en 2024, sus opciones de ser nominado al Balón de Oro dos años después parecían esfumarse por una temporada decepcionante en el Real Madrid, marcada por lesiones. Sin embargo, su actuación en el Mundial con Inglaterra podría incluirlo en la lista final.

    El centrocampista impulsó a los Tres Leones hasta las semifinales con seis goles, incluidos dos dobletes clave ante México y Noruega. Aunque Inglaterra se quedó a las puertas del título, su rendimiento probablemente quede grabado en la memoria de los votantes.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19David Raya (Arsenal) 🆕

    Temporada 2025-26: 29 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Siempre hay sitio en la lista del Balón de Oro para uno o dos porteros, y David Raya es el candidato más destacado en 2026 tras otra gran temporada con el Arsenal. Raya ganó el Guante de Oro de la Premier por tercera vez consecutiva, y solo encajó cinco goles en la Liga de Campeones hasta la final.

    Podría cerrar el curso con una medalla de campeón del mundo, aunque, sorprendentemente, sigue siendo el segundo portero de España tras Unai Simón y aún no ha jugado con La Roja en Norteamérica.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    18Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Temporada 2025-26: 13 goles y 26 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la Premier League, demostrando que era el motor del Manchester United, aunque no mantuvo ese nivel en el Mundial, donde Portugal cayó en octavos.

    Aun así, el Balón de Oro le quedaba grande: sin títulos ni presencia europea del United, necesitaba una campaña excepcional para optar al premio. Y, pese a su gran nivel, no llegó a ese punto.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: cuatro goles, seis asistencias y 31 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado de la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba mantiene su nivel, Gabriel es ya el más importante de la pareja de centrales del Arsenal. Sin embargo, su fallo en la final de la Liga de Campeones y la eliminación temprana de Brasil en el Mundial le penalizarán en la votación del Balón de Oro.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, 18 asistencias y 21 partidos sin encajar. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, disfrutó de otra excelente temporada con el PSG y regresó de su lesión justo a tiempo para participar de pleno derecho en el triunfo de su equipo en la final de la Liga de Campeones.

    Tras la anulación del resultado de la final de la Copa Africana por la CAF, por ahora puede proclamarse campeón de África, aunque Senegal aún puede apelar. En el Mundial, Marruecos ratificó su condición de potencia continental y Hakimi cumplió en la marcha hasta cuartos.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Rodri (Manchester City) 🆕

    Temporada 2025-26: dos goles. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras recuperarse de la lesión de ligamento cruzado anterior que le apartó de la lucha por el Balón de Oro 2024, Rodri no mostró su mejor versión durante gran parte de la campaña, aunque contribuyó a los títulos del Manchester City.

    Sin embargo, en el Mundial ha recuperado su mejor nivel y ha sido clave en la marcha de España hacia la final. Si guía a La Roja al título contra Argentina, podría volver a entrar en el top-10 del Balón de Oro.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr. vivió un 2025 desastroso con el Real Madrid, marcando solo ocho goles en La Liga, mientras su gira de revancha por el Balón de Oro se torcía. Pero, como reza el refrán, «la forma es pasajera, la clase es permanente», y Vini lo demostró al inicio de 2026 con cuatro goles en seis eliminatorias de Champions.

    Su repunte no bastó para traer títulos al Bernabéu, pero sí le sirvió para dejar atrás su mala racha con Brasil: marcó cuatro goles en el Mundial, aunque la Seleção se quedó en octavos y sigue a la espera de la sexta estrella.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 14 asistencias y título de Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras brillar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones 2024-25 y no ha dejado de crecer. Fue clave en el título liguero del Arsenal y en su pase a la final de Champions.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y sus lanzamientos a balón parado lo mantuvieron siempre en foco, y siguió brillando con Inglaterra en las semifinales del Mundial pese a lesiones y enfermedades en Norteamérica.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Temporada 2025-26: 30 goles, 10 asistencias. Campeón de Serie A y Coppa Italia.

    Aunque el Inter fue eliminado de forma sorpresiva de la Liga de Campeones por el Bodo/Glimt, la temporada fue exitosa: los nerazzurri ganaron la Serie A antes de alzarse con la Coppa Italia. Al igual que en años anteriores, Lautaro Martínez fue clave en ese éxito.

    Terminó como máximo goleador de la Serie A con tres goles de ventaja y llegó al Mundial en gran forma, donde marcó tantos decisivos para Argentina, incluido el de la victoria en la semifinal contra Inglaterra. Aunque no siempre es titular con los campeones, Lautaro sigue aportando su granito de arena mientras la Albiceleste aspira a ser el tercer equipo de la historia en ganar dos ediciones consecutivas del torneo.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    11Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 32 goles y nueve asistencias. Ganó la Copa del Rey.

    No es exagerado decir que Mikel Oyarzabal está viviendo la mejor temporada de su vida. El jugador que marcó el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024 ha protagonizado la mejor campaña goleadora de su carrera a nivel de clubes, al tiempo que ha ayudado a la Real Sociedad a ganar la Copa del Rey, y ha mantenido esa letalidad en el ámbito internacional.

    Con la selección, promedia casi un gol por partido desde la fase de clasificación para el Mundial y mantiene su acierto mientras La Roja busca el título mundial tras el continental de 2024.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 10 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha, quien pasó de una decepcionante cesión en el Wolverhampton en 2021 a subir al podio del Balón de Oro en 2025, es ahora para muchos el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la temporada, añadió más goles y asistencias, y el equipo de Luis Enrique volvió a ganar Ligue 1 y Liga de Campeones.

    Fue designado mejor jugador de la final y mantuvo su nivel con Portugal en el Mundial, aunque la Selección cayó en octavos ante España.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Luis Díaz (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 30 goles y dio 27 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el título de los Reds en la 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha mostrado gran compenetración con Harry Kane y el resto del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga fueron espectaculares, y sus actuaciones en la Liga de Campeones llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse a las puertas en Europa. También brilló con Colombia en el Mundial, pese a la eliminación en octavos por penaltis ante Suiza.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    Temporada 2025-26: 58 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Erling Haaland activó su «modo Terminator» en 2025-26 y se convirtió en el ariete del Manchester City, que buscaba recuperar el trono. Una sequía goleadora a principios de 2026 puso en riesgo sus opciones de Balón de Oro y las aspiraciones del City, eliminado de la Champions, pero ambos se repusieron a tiempo para conquistar la FA Cup y la Carabao Cup y pelearle el título de la Premier al Arsenal hasta el final.

    Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura al Balón de Oro se reforzó gracias a la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde marcó siete goles y llevó a su país hasta cuartos de final.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ⬆️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 10 asistencias. Titular de la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia destacaría por encima de todos. El extremo del PSG se convirtió en el primer futbolista de la historia que marca o asiste en siete partidos consecutivos de eliminatoria, con varios goles espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su rendimiento decayó en la segunda parte de la temporada y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. Aun así, «Kvaradona» ha hecho casi todo lo posible para aspirar al podio.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 24 goles y dio 14 asistencias. Con el PSG ganó la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de la temporada del PSG, lo que parecía excluirlo de la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, tras recuperarse, volvió a la pugna con actuaciones decisivas ante Liverpool y Bayern en octavos de la Liga de Campeones, y marcó en la final contra el Arsenal.

    Aun así, necesitaba brillar en el Mundial. Trasestrenarse ante Irak, firmó un hat-trick ante Noruega que lo puso en la pelea. Pero, salvo ese destello, quedó eclipsado por otros compañeros, así que la posibilidad de lograr dos Balones de Oro seguidos parece ya casi imposible.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 56 goles, 13 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Pero, tras cumplir 27 años en diciembre, Mbappé sigue esperando su oportunidad de subir a lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada hizo todo lo posible para lograrlo, ya que lideró a un Real Madrid en apuros hasta sufrir una lesión de rodilla de la que le costó recuperarse; mientras tanto, las esperanzas de título del equipo se desvanecieron. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, y por tercer torneo consecutivo ha sido uno de los jugadores más destacados: sus ocho goles le dan una oportunidad real de convertirse en el primer jugador en ganar dos veces la Bota de Oro, si consigue sumar algún tanto más en el partido por el tercer puesto.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 26 goles y 39 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva dos años brillando con el campeón de la Bundesliga. Igualmente capaz de marcar goles como de crearlos para otros, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de Europa, al tiempo que ha dejado huella en la Liga de Campeones, sobre todo contra el Real Madrid en los cuartos de final, al que tuvo en vilo durante largos periodos en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le abrieron un puesto de titular en la selección francesa, y fue clave en la campaña de los Bleus en el Mundial, donde su creatividad destrozó una y otra vez a las defensas rivales.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 26 goles, 21 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer jugador menor de 21 años en ganarlo; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para hacer historia. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le convirtieron, para muchos, en el mejor jugador del mundo, como demostró su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé.

    Algunos opinan que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la carga de partidos a su edad le provoque lesiones, como la que acortó su temporada con el Barça y limita su presencia en el Mundial con España. Aun así, no sorprendería que Yamal se creciera con la Roja en la final del domingo; si lo hace y España gana, tendrá muchas opciones de acabar en lo más alto cuando se cuenten los votos del Balón de Oro en octubre.

  • messi(C)Getty Images

    2Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Temporada 2025-26: 44 goles, 30 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    ¿Podría ganar otro Balón de Oro? Muchos creían que esa etapa había terminado, pero tras llevar al Inter de Miami a su primer título de la MLS y brillar con Argentina en el Mundial, el ocho veces ganador tiene opciones reales de sumar otro trofeo.

    Messi, que firmó seis goles y siete asistencias en seis eliminatorias con el Miami, se llevó su segundo MVP de la MLS y podría sumar otro Balón de Oro si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en Norteamérica.

    Hasta ahora ha marcado ocho goles en siete partidos, superando el récord histórico de goles en un Mundial y liderando la carrera por la Bota de Oro. Si Messi guía a la Albiceleste hasta el título, quizá no haya mejor candidato al Balón de Oro en 2026.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 73 goles y 8 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien del todo a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima esa «maldición de los trofeos» con la que tantos solían atacarle, el delantero del Bayern de Múnich parece un hombre con una misión, totalmente decidido a demostrar que también es merecedor de un reconocimiento individual, ya que ha marcado goles a un ritmo impresionante.

    Además de sus numerosos goles, ha mostrado gran versatilidad con el campeón de la Bundesliga y marcó seis veces con Inglaterra en su camino a las semifinales del Mundial. Quedarse a las puertas del título en Norteamérica podría beneficiar a otros candidatos al Balón de Oro, pero Kane presenta un palmarés difícil de ignorar.