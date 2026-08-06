El fútbol europeo ya está aquí. ¿Aún recuperándote un poco del Mundial? Lo sentimos, ¡ahora toca centrarse en otra cosa! La buena noticia de tener a tantos estadounidenses en el extranjero es que la calidad de la selección siempre va a mejorar. La mala noticia de tener a tantos estadounidenses en el extranjero es que es realmente bastante difícil seguirles la pista.

Todo se complica aún más si se tiene en cuenta que esta va a ser una temporada un poco extraña. Aquí todavía hay algunas piezas móviles, pero solo 1(!!) de los nombres estrella del grupo, Weston McKennie, tiene garantizado empezar la temporada con el mismo entrenador con el que terminó 2026. Este deporte está cambiando constantemente y, de todos modos, la continuidad está sobrevalorada.

Entonces, ¿a quién merece la pena prestar atención? Christian Pulisic siempre va a generar historias, juegue o no desde el banquillo. Chris Richards es titular en la mejor liga del mundo. El Bournemouth de Tyler Adams siempre es digno de ver. Pero no se puede decir lo mismo de, por ejemplo, el Atlético de Madrid de Johnny Cardoso, que simplemente va a ser un poco aburrido.

En cualquier caso, GOAL ha reunido todo esto en una lista por niveles de los estadounidenses a los que deberías seguir semana tras semana...