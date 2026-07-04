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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y Tom Maston

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Clasificación de poderío para el Mundial 2026: Argentina pierde el primer puesto tras sufrir un gran susto ante Cabo Verde, mientras Francia y España muestran sus intenciones

Power rankings
World Cup
Inglaterra
USA
Brazil
España
Argentina
Portugal
Francia
Mexico
Noruega
Belgium
Canadá
Colombia
Paraguay
Marruecos
Egipto
Switzerland
FEATURES

¡Por fin ha empezado el verdadero Mundial! Tras una fase de grupos aburrida por el ridículo formato del torneo, los primeros eliminatorios nos devolvieron el dramatismo con Alemania y Países Bajos fuera en la ronda de 32. Otros dos pesos pesados también pudieron caer.

Cabo Verde forzó la prórroga ante Argentina en Miami, y Messi y su selección se salvaron de la eliminación. Inglaterra también sufrió: perdía a 15 minutos del final contra la República Democrática del Congo hasta que Harry Kane marcó un doblete.

Francia y España mostraron sus credenciales, mientras que Bélgica remontó de forma increíble ante Senegal. Entre los anfitriones, Estados Unidos, con diez, eliminó a Bosnia y Herzegovina; México volvió a ganar sin encajar ante Ecuador; y Canadá marcó en el último minuto para vencer a Sudáfrica.

Ahora, en la fase decisiva, ¿quién puede levantar el trofeo en Nueva Jersey el 19 de julio? GOAL clasifica a los 16 equipos restantes...

Última actualización: 4 de julio de 2026. Selecciones eliminadas en octavos: Canadá, Paraguay, Brasil,

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Egipto ⬆️

    Egipto no ha brillado desde su empate inicial ante Bélgica. Le hizo falta mucha suerte para empatar con Irán y clasificarse segundo de grupo, y luego mostró altibajos contra Australia.

    Pero eso ya no importa. Egipto llegó a Norteamérica sin haber ganado nunca un Mundial y ahora está en octavos tras eliminar a Australia en los penaltis. Un país de 120 millones sueña con el duelo ante Argentina en Atlanta.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Bélgica ⬆️

    Nadie entiende cómo Bélgica sigue en el torneo. Tras una fase de grupos complicada, perdía 2-0 ante Senegal a cuatro minutos del final de los octavos en Seattle. Los Diablos Rojos jugaron mal y el seleccionador, Rudi García, pareció perdido al sustituir a Kevin De Bruyne y Jeremy Doku antes de la hora.

    Sin embargo, de la nada, Romelu Lukaku y Youri Tielemans anotaron para forzar la prórroga, y un polémico penalti —que Tielemans provocó y transformó— les dio la victoria. Su suerte podría acabarse ante Estados Unidos en octavos, pero si sus estrellas recuperan su mejor nivel, aún pueden plantar cara a cualquiera.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Suiza ⬆️

    Pocos les prestan atención, pero a Suiza no parece importarle. Tras un inicio torpe —empate con Catar—, el equipo de Murat Yakin mantuvo la calma, trabajó y se metió en octavos: primero venció a Canadá y luego a Argelia por 2-1.

    No alcanzan cuartos desde que organizaron el Mundial de 1954, pero ahora tienen opciones de repetirlo en Norteamérica, pues Colombia no es el rival más complicado para avanzar. Además, Johan Manzambi, de solo 20 años, ha sido la revelación del torneo: su velocidad y potencia pueden complicar a cualquier rival.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    10Noruega ⬆️

    El debut de Erling Haaland en un torneo internacional no podría ir mejor. El doblete del ‘9’ noruego, que dio la victoria a su selección frente a Brasil, le mantiene en la lucha por la Bota de Oro y ha llevado a su país a sus primeros cuartos de final de un Mundial. El equipo de Stale Solbakken mereció ganar a la Seleção y, con su juego, demuestra que es más que un simple «tapado».

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9México ⬆️

    México no alcanza cuartos de final desde 1986, pero ahora tiene una oportunidad real. Inglaterra es un rival difícil, más aún tras siete eliminaciones seguidas en octavos. Sin embargo, México llega con gran impulso. 

    Ganó sus tres partidos de grupo y luego venció con comodidad a Ecuador en dieciseisavos, sin encajar ni un gol. Además, el duelo contra Inglaterra se jugará en el mítico Estadio Azteca, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde México nunca ha perdido un partido del Mundial. «El Tri» tiene motivos de sobra para creer que su racha puede seguir.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Estados Unidos ⬆️

    La USMNT avanza tras vencer con profesionalidad a Bosnia y Herzegovina en San Francisco. Folarin Balogun marcó de nuevo, y Malik Tillman sentenció de falta, logrando la segunda victoria eliminatoria de EE. UU. en el torneo.

    La única nota negativa fue la roja a Balogun, que se pierde los octavos del lunes contra Bélgica. El equipo de Mauricio Pochettino debe mantener la fe, pese a que en marzo los «Diablos Rojos» vencieron 5-2 a Estados Unidos en un amistoso.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    7Portugal ⬇️

    Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo tuvieron mucha suerte. Tras un buen primer tiempo ante Croacia, Portugal sufrió en la segunda parte y necesitó un penalti de Ronaldo para igualar el gol de Ivan Perisic, antes de ganar 2-1 gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos —que merece ser titular— y a un gol anulado de Josko Gvardiol en la última jugada. 

    Tiene jugadores y, sobre todo, centrocampistas para ganar a España, como ya hizo en la final de la Liga de Naciones, pero no parece favorito. No convenció en la fase de grupos, donde quedó segundo tras Colombia, y lo que Croacia le hizo no augura nada bueno.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Colombia ⬆️

    Colombia ha sido más sólida que espectacular en el Mundial, pero cumple su objetivo. Preocupa su falta de acierto ante la portería. Tras realizar 24 disparos en el 0-0 ante Portugal, solo convirtieron uno de los 20 tiros a puerta en la victoria 1-0 contra Ghana en la ronda de 32. Aun así, parece que a Colombia —y en especial a Luis Díaz— le empezará a rodar el balón pronto.

    Néstor Lorenzo se consolará con una defensa sólida: llevan tres partidos sin encajar. Así pues, aunque Suiza puede ser un hueso duro de roer, los Cafeteros tienen una excelente oportunidad de igualar su mejor trayectoria en un Mundial: los cuartos de final de Brasil 2014. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    5Inglaterra ⬇️

    Inglaterra vuelve a ofrecer un fútbol mediocre en un gran torneo, pero sigue avanzando. Los Tres Leones estuvieron lejos del nivel de otros equipos en el partido contra la República Democrática del Congo en Atlanta, pero Harry Kane los mantuvo a flote con dos goles.

    El capitán marcó dos goles y lideró la remontada que lleva a un duelo apasionante contra la anfitriona México el domingo. El equipo de Thomas Tuchel tiene más talento que «El Tri», pero el ruidoso público del Estadio Azteca y la altitud igualan la cancha.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Marruecos ⬆️

    Marruecos confirma que su trayectoria hasta las semifinales de 2022 no fue casualidad: los Leones del Atlas vuelven a cuartos como único equipo africano. Vencieron a Canadá con tres goles en la segunda parte y ahora enfrentarán a Francia el jueves.

    Contener el explosivo ataque de Les Bleus en Boston se antoja casi imposible, y la probable baja de Ismael Saibari por lesión reduce su poderío ofensivo. Repetir la hazaña de llegar a semifinales parece, por tanto, una misión imposible.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Argentina ⬇️

    ¿Qué pensar de Argentina ante Cabo Verde? Los campeones, pese a conocer a los debutantes que habían superado a España, se mostraron sorprendidos por la calidad del rival.

    Argentina se mostró lenta y descuidada, y solo evitó la sorpresa gracias a Lionel Messi y a un par de goles a balón parado. Se espera que este susto los centre de cara al partido contra Egipto, pero Cabo Verde evidenció graves defectos en el equipo de Lionel Scaloni, sobre todo su dependencia casi total de Messi en creatividad y goles.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2España ⬆️

    ¡Bienvenida a la fiesta, España! Tras una fase de grupos discreta, los campeones de Europa debutaron en el gran escenario con un 3-0 sobre Austria, donde Mikel Oyarzabal mostró que puede llevar a su selección a la gloria mundialista.

    Solo Erling Haaland ha marcado más goles internacionales que el ídolo de la Real Sociedad desde principios de 2025, pero el delantero vasco tenía mucha presión para demostrar que podía hacerlo en la fase eliminatoria, donde España no había ganado ningún partido desde que se alzó con el trofeo en 2010. Ahora llega Portugal, un rival más exigente, pero si España mantiene ese nivel de presión y juego, puede arrollar a Cristiano Ronaldo y compañía. 

  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Francia ⬆️

    ¿Podrá alguien impedir que Francia llegue a su tercera final consecutiva del Mundial? Por lo visto hasta ahora, parece poco probable. Su delantera, la mejor del torneo, permite a Didier Deschamps dejar fuera a jugadores como Désiré Doué o Bradley Barcola, mientras Rayan Cherki apenas juega.

    Sufrieron ante Paraguay en octavos (1-0, penalti de Mbappé), pero es improbable que vuelvan a toparse con una defensa tan cerrada. El nivel subirá: primero Marruecos en cuartos, pero los bicampeones siguen siendo los más sólidos de la zona.