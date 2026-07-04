Cabo Verde forzó la prórroga ante Argentina en Miami, y Messi y su selección se salvaron de la eliminación. Inglaterra también sufrió: perdía a 15 minutos del final contra la República Democrática del Congo hasta que Harry Kane marcó un doblete.

Francia y España mostraron sus credenciales, mientras que Bélgica remontó de forma increíble ante Senegal. Entre los anfitriones, Estados Unidos, con diez, eliminó a Bosnia y Herzegovina; México volvió a ganar sin encajar ante Ecuador; y Canadá marcó en el último minuto para vencer a Sudáfrica.

Ahora, en la fase decisiva, ¿quién puede levantar el trofeo en Nueva Jersey el 19 de julio? GOAL clasifica a los 16 equipos restantes...

Última actualización: 4 de julio de 2026. Selecciones eliminadas en octavos: Canadá, Paraguay, Brasil,