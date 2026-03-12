La temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) aún no ha comenzado oficialmente, por lo que esta primera versión de la clasificación de poder del año se basa únicamente en los acontecimientos de la pretemporada, los resultados del año pasado y los recientes traspasos y fichajes.

Aunque todos los equipos de la NWSL han disputado partidos de pretemporada, la temporada comienza oficialmente el 13 de marzo con un esperado partido inaugural entre Trinity Rodman y el Washington Spirit y Sophia Wilson y el Portland Thorns. La NWSL entra en su 14.ª temporada con 16 equipos, ya que el Denver Summit FC y el Boston Legacy FC se incorporan a la liga tras la ampliación. La temporada incluye un calendario de 248 partidos, una fase final con ocho equipos y la NWSL Challenge Cup 2026.

El año pasado, el Gotham FC ganó el Campeonato de la NWSL 2025, mientras que el Kansas City Current se adjudicó el NWSL Shield, dominando la liga y manteniendo el primer puesto durante la mayor parte de la temporada con un impresionante récord de 21-3-2.

La actual delantera Temwa Chawinga fue nombrada MVP de la NWSL por segunda temporada consecutiva, y el Washington Spirit alcanzó la final del Campeonato de la NWSL por segundo año consecutivo.

La temporada baja fue más ajetreada de lo habitual.

Rodman firmó un nuevo contrato con el Spirit, lo que la convirtió en la futbolista femenina mejor pagada del mundo. Lindsey Heaps anunció que se unirá al Denver Summit FC. Sophia Wilson renovó con el Portland y ha regresado oficialmente de su baja por maternidad, y eso es solo una parte de lo que ha sucedido en los últimos tres meses.

En preparación para la temporada 2026 de la NWSL, GOAL ofrece su clasificación de poder, demasiado prematura.