Clasificación de poder del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién detendrá los tres años de dominio de Aitana Bonmati?

Bonmati se fracturó el peroné en noviembre y fue operada, lo que la mantuvo inactiva hasta el domingo, cuando volvió a jugar en la victoria del Barça ante el Bayern en la semifinal de la Liga de Campeones. Aún puede ser clave en la final europea, pero eso no le asegura su cuarto Balón de Oro.

Otras estrellas candidatas, como Patri Guijarro, Mapi León, Lauren James o Barbra Banda, también han estado lesionadas, lo que complica aún más el panorama.

Además, al no haber Mundial femenino este año, las últimas jornadas de la temporada europea cobrarán especial importancia. La fase final de la Liga de Campeones será decisiva, así que conviene analizar las semifinales del pasado fin de semana.

¿Quiénes han entrado en la lucha por el Balón de Oro Femenino gracias a sus actuaciones hasta ahora? GOAL repasa a las candidatas más probables a medida que se acerca el final de la temporada europea.

Última actualización: 23 de abril