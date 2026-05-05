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Women's Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Clasificación de poder del Balón de Oro Femenino 2026: ¿Quién detendrá los tres años de dominio de Aitana Bonmati?

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
Liga de Campeones
Barcelona
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norway
Bayern Múnich
FEATURES
England
Manchester City Women
Japan
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Germany
Denmark
Spain
Poland
Haití
OL Lyonnes
Netherlands
P. Guijarro
J. Brand

Aitana Bonmati ha ganado los tres últimos Balones de Oro Femeninos, pero en 2026 el premio será para otra jugadora. ¿Lo recuperará su compañera en el Barcelona, Alexia Putellas, dos veces ganadora? ¿O surgirá una nueva campeona cuando se entregue el Balón de Oro en París en octubre?

Bonmati se fracturó el peroné en noviembre y fue operada, lo que la mantuvo inactiva hasta el domingo, cuando volvió a jugar en la victoria del Barça ante el Bayern en la semifinal de la Liga de Campeones. Aún puede ser clave en la final europea, pero eso no le asegura su cuarto Balón de Oro.

Otras estrellas candidatas, como Patri Guijarro, Mapi León, Lauren James o Barbra Banda, también han estado lesionadas, lo que complica aún más el panorama.

Además, al no haber Mundial femenino este año, las últimas jornadas de la temporada europea cobrarán especial importancia. La fase final de la Liga de Campeones será decisiva, así que conviene analizar las semifinales del pasado fin de semana.

¿Quiénes han entrado en la lucha por el Balón de Oro Femenino gracias a sus actuaciones hasta ahora? GOAL repasa a las candidatas más probables a medida que se acerca el final de la temporada europea.

Última actualización: 23 de abril

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    15Vivianne Miedema (Manchester City) ↔️

    Temporada 2025-26: 13 goles y 5 asistencias.

    Una racha de lesiones la ha mantenido lejos de la lista final del Balón de Oro desde su undécimo lugar en 2022. Sin embargo, la holandesa, considerada una de las mejores jugadoras del planeta, está recordando por qué terminó entre las cinco primeras en las dos ediciones previas a 2022. Esta temporada ha sido clave para que el Manchester City aspire a su primer título de la Superliga Femenina en una década.

    Solo dos jugadoras han marcado más goles en la máxima categoría inglesa esta temporada; Miedema, tercera en asistencias y segunda en contribuciones directas a los goles, podría regresar a la lista del Balón de Oro pese a la ausencia del City en Europa.

    • Anuncios
  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    14Claudia Pina (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 25 goles y 9 asistencias. Campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, la Liga F y la Supercopa de España.

    Claudia Pina lidera la carrera por la Bota de Oro de la Liga F y ha sido una de las delanteras más prolíficas del continente, clave en el título de la Liga de Naciones de España y en la lucha del Barça por el cuádruple.

    En las últimas semanas ha bajado su rendimiento en partidos clave: ni goles ni asistencias en cuartos y semifinales de la Liga de Campeones ni en el Clásico ante el Real Madrid, lo que le hace descender en esta clasificación.

    Aun así, su base para el Balón de Oro es sólida y seguro aparecerá en la lista preliminar. Su posición final dependerá de lo que haga en los próximos duelos clave.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    13Mariona Caldentey (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: seis goles y cuatro asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa de Campeonas de la FIFA.

    Tras quedar segunda en el Balón de Oro el año pasado, ¿será esta la vez de Mariona Caldentey? La española sigue siendo clave en el Arsenal y ya ha contribuido a ganar la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    Sus números han bajado, tanto en Liga como en Champions, porque ahora juega más atrás y eso puede restarle opciones. Además, su impacto fue limitado en la recta final de la defensa del título europeo, truncada por el Lyon en semis. Aun así, la subcampeona de la edición anterior probablemente seguirá sumando apoyos.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    12Yui Hasegawa (Manchester City) ⬆️

    Temporada 2025-26: seis goles y cuatro asistencias. Ganó la Copa de Asia.

    Nominada en 2023 y 2024, debería volver a aparecer en la lista preliminar de 2026 gracias a su papel clave en el Manchester City, dominador de la WSL este curso. Formando un doble pivote con la joven inglesa Laura Blindkilde Brown o la internacional estadounidense Sam Coffey, Hasegawa ha tenido más libertad para sumarse al ataque y eso se ha traducido en más goles y asistencias, lo que refuerza su candidatura.

    Su papel clave en el título de Japón en la Copa de Asia añade méritos, al igual que el inminente campeonato de la WSL. No haber jugado la Liga de Campeones le penaliza, pero ganar la FA Cup —cuyas semifinales disputará ante el Chelsea este fin de semana— podría impulsarla.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current) ⬆️

    Temporada 2025-26: nueve goles y tres asistencias. Ganó la Bota de Oro de la NWSL.

    Es difícil prever su peso en el Balón de Oro, pues el calendario de la liga no coincide con el del premio. El año pasado solo hubo tres nominadas de la liga: Marta y Esther González destacaron por sus logros en grandes torneos —la primera ganó la Copa América con Brasil y la segunda fue máxima goleadora de la Eurocopa 2025—.

    La nominación de Temwa Chawinga se basó en su excelente rendimiento en la liga. En 2024, cuyos últimos meses contaron para el Balón de Oro, Chawinga ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa. En 2025 repitió ambos galardones y ayudó al Kansas City Current a ganar el NWSL Shield.

    Por ello, la delantera debería volver a ser tenida en cuenta en la votación del Balón de Oro, y tendrá una nueva oportunidad de ampliar su palmarés este verano, cuando Malaui debute en la Copa Africana de Naciones Femenina.

  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    10Jule Brand (Lyon) 🆕

    Temporada 2025-26: 11 goles y 8 asistencias. Ganó la Copa de la Liga.

    Tras brillar en el Hoffenheim, a Jule Brand le costó más de lo esperado explotar su talento. Su paso por el Wolfsburgo no funcionó y dejó el club al terminar su contrato el verano pasado. Pero que el Lyon, ocho veces campeón de Europa, apostara por ella confirma su talento, el mismo que muestra en su primera temporada en Francia.

    Aunque solo ha sido titular en nueve partidos ligueros con el OL, ha marcado tres goles y dado cuatro asistencias, contribuyendo al posible nuevo título del campeón de Francia. En la Liga de Campeones se ha vuelto clave: partió de inicio en los tres últimos encuentros y guió al Lyon a la final. Su actuación en la semifinal, con dos goles y una asistencia ante el Arsenal, seguro que ha llamado la atención de los votantes.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Múnich) ⬆️

    Temporada 2025-26: 10 goles y 21 asistencias. Campeona de la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

    Las futbolistas alemanas a menudo pasan desapercibidas en estas votaciones, pero las cifras de Buhl brillaron la temporada pasada y este curso ha mantenido el nivel: ya ha igualado sus goles y superado sus asistencias en la Bundesliga. En la Liga de Campeones sus números también crecieron, con ocho asistencias en solo seis partidos.

    Una lesión la marginó dos meses, pero regresó a tiempo para asistir el gol del título liguero ante el Unión Berlín. Aunque no evitó la eliminación ante el Barça en ‘semis’ de Champions, mantuvo al tricampeón bajo presión.

    Con otro título en juego para el Bayern, Buhl merece ser considerada en la votación del Balón de Oro al cerrar otra gran temporada.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 25 goles y dio siete asistencias, y ganó la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    El año pasado quedó tercera en el Balón de Oro. Ahora, a nivel individual, brilla aún más. ¿Será la elegida para ganarlo?

    Su papel clave en el título europeo de Inglaterra y en la Liga de Campeones del Arsenal impulsó su gran resultado en la votación. Sin embargo, la eliminación de las Gunners en semifinales y sus pocas opciones de ganar la WSL restarán votos.

    Aun así, sus números siguen siendo excelentes y contribuyó con goles en ambas eliminatorias de la Liga de Campeones. Recibirá votos, aunque probablemente menos que en 2023.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Patri Guijarro (Barcelona) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó tres goles y dio siete asistencias, y ganó la Liga F y la Supercopa de España.

    Tras dos meses de baja por fractura en el pie y perderse la Liga de Naciones con España, Patri Guijarro ha vuelto con fuerza en 2026. Su influencia en el Barcelona es evidente y el equipo ha mejorado con su regreso, por lo que su nombre debería volver a la lista del Balón de Oro.

    Tras haber sido sexta en 2024, su posición final dependerá de cómo acabe el Barça la temporada. Ayudar al equipo a llegar a la final de la Liga de Campeones ya suma puntos, y una actuación destacada en la final —tiene dos goles en esa cita hace tres años— podría darle el último empujón.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6Khadija Shaw (Manchester City) ⬆️

    Temporada 2025-26: 34 goles y 8 asistencias.

    Aunque su ausencia en competiciones europeas puede restarle opciones al Balón de Oro, Shaw sumará muchos votos gracias a una temporada que acerca al Manchester City a su primer título de la WSL en una década. Con 19 goles en 21 partidos de liga —siete más que cualquier rival— y cuatro asistencias, es la delantera más productiva de la WSL.

    Si el City cumple con las expectativas y gana el título, Shaw será candidata segura. Además, si ayuda al equipo a avanzar en la FA Cup, escalará posiciones. Con Jamaica, marcó nueve goles en la eliminatoria para la CONCACAF, lo que también suma puntos.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    5Caroline Graham Hansen (Barcelona) ⬆️

    Temporada 2025-26: 14 goles y 16 asistencias. Titular de Liga F y Supercopa de España.

    El rendimiento, las estadísticas y los títulos pesan, pero la fama también cuenta.

    A lo largo de los años ha habido omisiones extrañas: se ha ignorado a estrellas de la Bundesliga, menos mediática, y la jugadora del Barcelona Caroline Graham Hansen tuvo que esperar hasta 2024 para su primera nominación. Sin embargo, la internacional noruega ya rompió ese techo de cristal y debería volver a luchar por el premio en 2026.

    Solo dos jugadoras han participado más directamente en goles en la Liga F esta temporada que Graham Hansen, líder en asistencias, y con el Barça luchando por otros dos títulos, tras ganar ya dos, la veloz extremo tiene la plataforma perfecta para demostrar sus cualidades y postularse para otro puesto destacado en la votación del Balón de Oro.

    Ya lo demostró en los recientes duelos contra el Real Madrid y en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern, con dos goles y cinco asistencias en cinco partidos. Repetir esa actuación en la final continental solo reforzará su candidatura.

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern de Múnich) ⬆️

    Temporada 2025-26: 30 goles y 13 asistencias. Campeona de la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

    Tras quedar segunda en la primera votación del Balón de Oro Femenino en 2018, Pernille Harder sigue en plena forma en 2026. Probablemente tendría ya un Balón de Oro —de haberlo habido en 2020— y sigue muy valorada por los votantes: el año pasado fue 20.ª pese a la eliminación de Dinamarca en la fase de grupos de la Euro 2025 sin puntuar.

    Llegó tras un curso magnífico en el que conquistó el triplete con el Bayern de Múnich, que ahora aspira a repetir éxito con una Harder que ya supera sus números del año pasado. A ello se suma su protagonismo en la victoria contra el Manchester United en cuartos de la Champions, su gran actuación pese a la derrota ante el Barcelona en semis y su labor para situar a una Dinamarca poco favorita en la pole para el Mundial del próximo verano. Así, Harder podría lograr su mejor clasificación en el Balón de Oro en años.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Ewa Pajor (Barcelona) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 31 goles y dio cuatro asistencias, y ganó la Supercopa de España y la Liga F.

    Su papel clave en la sólida temporada del Barcelona en cuatro frentes la sitúa de nuevo en la lista del Balón de Oro. La última vez se llevó el Trofeo Gerd Müller y terminó octava en la votación principal; ahora podría mejorar ese puesto.

    Aunque no ha alcanzado los 50 goles de la temporada anterior, su regularidad y sus tantos en eliminatorias clave de la Liga de Campeones —ante Real Madrid y Bayern de Múnich— la mantienen como candidata a más reconocimientos.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Melchie Dumornay (Lyon) ⬆️

    Temporada 2025-26: 14 goles, 12 asistencias y triunfo en la Copa de la Liga.

    Sería una sorpresa que Melchie Dumornay no ganara el Balón de Oro algún día: es así de buena. Lo demuestra cada partido con el Lyon, donde suele ser la mejor sobre el campo.

    Tras su ritmo goleador del año pasado, ahora aporta más asistencias, pero sigue marcando en los momentos clave. Así ocurrió en la final de la Copa de la Liga ante el PSG, donde su magnífico gol dio el título al OL, el primero de los cuatro que aspira esta temporada.

    En la Liga de Campeones ha sido decisiva: marcó en cuartos ante el Wolfsburgo y fue nombrada Jugadora del Partido en la semifinal contra el Arsenal. Actuaciones que la acercan aún más al Balón de Oro.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 22 goles y dio 11 asistencias. Ganó la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, la Liga F y la Supercopa de España.

    Para muchos, Alexia Putellas merecía el Balón de Oro 2025. La estrella del Barcelona, ya recuperada de sus lesiones, brilló como nunca: lideró el triplete nacional y llevó al equipo a la final de la Champions.

    Esta temporada ha mantenido su nivel pese a las lesiones de Guijarro y Bonmatí, guiando a las más jóvenes y aportando goles y asistencias que han llevado a España y al Barça a nuevos títulos.

    Con su nivel mundial, su palmarés en la votación del Balón de Oro y el papel clave en la nueva final de la Liga de Campeones del Barça, Putellas parte como favorita para el Balón de Oro Femenino 2026.