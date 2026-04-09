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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Clasificación de poder del Balón de Oro 2026: Lamine Yamal sale del podio mientras Harry Kane sigue avanzando con fuerza hacia su primer Balón de Oro

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Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Cada temporada, muchos jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, tras una trayectoria de altibajos, ganó el Balón de Oro en 2025 y figuraba entre los muchos candidatos cuando arrancó la edición de 2026.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a pesar mucho en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador quizá no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Cabe recordar que Dembélé no apareció como favorito hasta mediados de la temporada 2024-25. Ahora, con Europa en la recta final, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos más probables...

Última actualización: 20 de marzo de 2026.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Lautaro Martínez (Inter) 🆕

    Temporada 2025-26: 24 goles y 6 asistencias.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter marcha siete puntos arriba en la Serie A y está en semifinales de la Coppa Italia. Como en temporadas pasadas, Lautaro Martínez es clave en ese rendimiento.

    Con amplia ventaja como máximo goleador de la Serie A, Lautaro volverá a la selección argentina para defender el título mundial este verano. Tras brillar en la Copa América 2024, quizá este sea el momento de su despegue definitivo.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ⬇️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles y diez asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    A sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona rinde solo cuando él está en el campo, aunque las lesiones le han limitado este curso. Cuando ha jugado, pocos han sido mejores en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick encamina el título liguero, aunque la derrota del miércoles ante el Atlético en el Camp Nou ha complicado la Champions. Pedri será clave para la selección española en su búsqueda de la gloria mundialista, pero si el Barça cae pronto de Europa, sus opciones al Balón de Oro se esfumarán.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    18Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    En la temporada 2025-26: 29 goles y seis asistencias.

    Solo Sir Stanley Matthews lo logró con 40 o más, así que parece descabellado que Ronaldo se sume a ese club. Pero sigue marcando en Arabia Saudí y podría acabar con su sequía de títulos en Oriente Medio, ya que, tras un bache, el Al-Nassr lidera de nuevo la Pro League.

    Con un gol por partido y la exención de la FIFA que le permite jugar el Mundial desde el inicio, liderará de nuevo a Portugal, campeona de la Liga de Naciones. Si triunfa con club y selección, nadie podrá negarle otro Balón de Oro.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Fede Valverde (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: nueve goles y doce asistencias.

    Rendir cuando los ojos del mundo están puestos en uno suele alimentar las esperanzas de algunos aspirantes al Balón de Oro, y eso es precisamente lo que probablemente le ocurra a Fede Valverde tras su impresionante hat-trick contra el Manchester City en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del Real Madrid. No es que el centrocampista no brillara antes, pero quizá los votantes del Balón de Oro no repararon en él hasta su show en el Bernabéu a principios de marzo.

    Para subir en la lista, el uruguayo debe mantener su nivel y ayudar al Madrid a pelear por la Liga de Campeones y La Liga, además de brillar en el Mundial con una selección charrúa hoy desorganizada.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Temporada 2025-26: 11 goles y 20 asistencias.

    A punto de batir el récord de asistencias en una temporada de la Premier, lo que aumenta las peticiones para que sea nombrado Jugador del Año, Bruno Fernandes vuelve a ser el motor del Manchester United. Si mantiene este nivel hasta el final y brilla en el Mundial con Portugal, merecerá la nominación al Balón de Oro.

    Sin embargo, ganar el Balón de Oro sería otra historia: con el United fuera de Europa y sin títulos, Fernandes necesitaría una temporada excepcional para optar al premio, algo que aún no ha logrado.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    15Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) 🆕

    En la temporada 2025-26 marcó 14 goles y dio nueve asistencias. Gano el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones han limitado su impacto en el PSG, por lo que defender el Balón de Oro parece imposible. Aun así, podría entrar en el top 10 final, ya que ha mostrado su mejor nivel en la Ligue 1, donde el campeón francés busca otro título.

    El equipo de Luis Enrique aún opta a revalidar la Liga de Campeones, y Dembélé puede ser clave para una selección francesa que llega en alza al Mundial. Aunque sus números no igualan los del curso 2024-25, el éxito colectivo podría devolverle a la lucha por el Balón de Oro.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    14Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 29 goles y dio 19 asistencias, y ganó la MLS Cup.

    ¿Imposible? Se creía que ya no volvería a optar al Balón de Oro, pero, tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas del Mundial, hay opciones reales de que el ocho veces ganador vuelva a competir por el premio en verano.

    Messi, camino de su segundo MVP de la MLS, marcó seis goles y dio siete asistencias en seis partidos de playoffs, un rendimiento que podría sumarse a su palmarés si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en 2026. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera su hogar volverá a llevarle gran parte del crédito.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    13Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 🆕

    Temporada 2025-26: 16 goles y 8 asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de las eliminatorias de la Liga de Campeones hasta ahora, Khvicha Kvaratskhelia sería candidato. El extremo del PSG ha marcado cinco goles en otros tantos partidos de eliminatoria con el vigente campeón, algunos de ellos espectaculares.

    No obstante, su rendimiento global ha sido más irregular y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. De mantener este nivel en los próximos compromisos europeos, el apodado «Kvaradona» aspirará a entrar en el top-10 deFrance Football.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    12Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬆️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 23 partidos sin encajar.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, Gabriel es ahora el más importante de la pareja de centrales. Si mantiene su aportación de goles clave y ayuda a dejar la portería a cero en la recta final, una buena actuación en el Mundial con la Seleção podría llevarle a la lista de candidatos al Balón de Oro.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    11Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 8 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, pues sus números con el Barcelona eran impresionantes. Así, ansioso por recuperar su candidatura tras superar una molestia en el isquiotibial que lo marginó en los primeros meses, volvió con fuerza.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España y contra el Newcastle en la Liga de Campeones, aunque una nueva lesión puede afectar las aspiraciones europeas del Barça. Aun así, liderará a Brasil en el Mundial, ya que la Seleção ha mejorado bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    10Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 18 goles, 13 asistencias.

    En 2025, con el Real Madrid, apenas marcó ocho goles en La Liga y su gira de revancha tras el Balón de Oro se complicó. Pero, como dice el refrán, la forma es pasajera y la clase es permanente: Vini ha arrancado 2026 con cuatro goles en cinco eliminatorias de Champions y ha demostrado que aún puede ser decisivo.

    Para llevar trofeos al Bernabéu tras una semana adversa y mejorar su pobre récord con Brasil antes del Mundial, debe mantener ese nivel. Lograrlo podría devolverlo a la lucha por el Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    9Vitinha (París Saint-Germain) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio diez asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Desde su decepcionante cesión en el Wolverhampton hace cinco años, Vitinha ha llegado al podio del Balón de Oro 2025 y es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la campaña e incluso aumentó su cuenta de goles y asistencias, como demostró con su hat-trick ante el Tottenham en la Liga de Campeones en noviembre.

    El próximo verano jugará con Portugal, que tras ganar la Liga de Naciones confía en triunfar en el Mundial. Si lo logran, probablemente Vitinha será clave.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    En la temporada 2025-26: seis goles y 13 asistencias.

    Declan Rice se consagró como uno de los mejores centrocampistas del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada y no ha dejado de mejorar desde entonces. Hoy es clave en la lucha de los Gunners por la Premier y por su primer título de Champions, como demostró con su gran gol al Bayer Leverkusen en octavos.

    Sus llegadas, su trabajo defensivo y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible para Arsenal y para la Inglaterra de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de sequía y ganar el Mundial de 2026.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    7Julian Álvarez (Atlético de Madrid) 🆕

    Temporada 2025-26: 19 goles, 10 asistencias.

    Ha sido una temporada de altibajos para Julián Álvarez, que empezó fuerte con el Atlético de Madrid, incluido un doblete que ayudó a ganar el derbi de septiembre al Real Madrid. Sin embargo, solo ha marcado dos goles en La Liga desde entonces, lo que parecía alejarle del Balón de Oro.

    Sin embargo, sus cinco goles en los últimos cinco partidos de Champions, incluido el espectacular libre directo ante el Barcelona, han relanzado su candidatura. Con el Atlético cerca de las semifinales y la final de Copa a la vista, el ex del Manchester City vuelve a soñar con el Balón de Oro. A esto se suman la final de la Copa del Rey y un Mundial donde liderará de nuevo la delantera argentina, por lo que «La Araña» podría volver a soñar con el Balón de Oro.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    6Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 46 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante para sus estándares, Haaland se puso en «modo Terminator» al inicio de la actual campaña, liderando al Manchester City en su intento por recuperar los grandes títulos. Las defensas parecían impotentes ante el jugador de 25 años, pero una sequía a principios de 2026 amenazó con arruinar sus opciones de Balón de Oro y las aspiraciones del City, tras caer en la Liga de Campeones. Sin embargo, el equipo reaccionó: conquistó la Carabao Cup y, con un ‘hat-trick’ de Haaland, avanzó en la FA Cup, además de presionar al Arsenal en la Premier.

    Además, la clasificación de Noruega para el Mundial por primera vez desde 1998 le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo. Aunque los escandinavos parten como outsiders, Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes lo que es capaz de hacer.

  • Luis Diaz Bayern Munich 2025-26Getty Images

    5Luis Díaz (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26: 25 goles, 20 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada sería más estable de no haber vendido a Luis Díaz el pasado verano. El versátil delantero fue clave en el título liguero de 2024-25, pero su deseo de nuevos retos llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Desde entonces no ha mirado atrás: se entendió a la perfección con Harry Kane y el resto del Bayern. Marcó varios goles espectaculares en la Bundesliga y un doblete clave ante el PSG en la Champions, aunque también vio la roja. Además, este verano debutará en el Mundial con una Colombia que aspira a ser revelación, lo que completa su perfil de candidato al Balón de Oro.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 22 goles y 18 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito de las casas de apuestas al Balón de Oro, podría ser el primer ganador menor de 21 años; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para lograrlo. Sus actuaciones en la fase final de la última Champions le situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo confirmó.

    Algunos creen que aún debe decidir más partidos clave, y otros temen que la carga de partidos tan joven aumente sus lesiones. Como el Barça tiene difícil ganar la Champions, Yamal podría tener que brillar con España en el Mundial para lograr el Balón de Oro.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 17 goles, 31 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva un año encadenando actuaciones brillantes con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de asistir, el jugador de 24 años se ha erigido como uno de los delanteros más peligrosos de la Bundesliga y ha brillado en la Liga de Campeones, especialmente el martes en el Bernabéu, donde complicó la vida al Real Madrid durante largos tramos.

    Sus actuaciones le han abierto un puesto de titular en la selección francesa, y podría brillar en el próximo Mundial con uno de los favoritos.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    En la temporada 2025-26: 45 goles y nueve asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del premio. Sin embargo, tras cumplir 27 años, aún espera su momento en París.

    Hasta ahora poco más podría haber hecho para darse la mejor oportunidad de poner fin a esa espera, ya que Mbappé lideró a un Real Madrid en apuros durante la primera mitad de la temporada, hasta sufrir una lesión de rodilla. Desde entonces ha regresado, pero las esperanzas blancas de terminar la campaña con un trofeo se desvanecen. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que cabe esperar que el capitán de Francia llegue hasta el final en esta carrera, incluso si la temporada de su club termina en decepción.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 54 goles y 5 asistencias. Campeón de la Supercopa de la Liga Alemana.

    Siempre habrá quien no valore a Harry Kane, pero, tras quitarse de encima la etiqueta de “sin títulos”, el delantero del Bayern parece un hombre con una misión, decidido a demostrar que también merece premios individuales mientras sigue marcando a ritmo de récord.

    Además de anotar en cantidad, ha mostrado una versatilidad letal para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, más trofeos le aguardan al final de la temporada. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán llegue con fuerzas al verano, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su larga espera por un título internacional.