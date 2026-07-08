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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Clasificación de poder del Balón de Oro 2026: Harry Kane lidera, perseguido de cerca por Kylian Mbappé y Erling Haaland tras sus actuaciones en el Mundial

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
Luis Díaz
A. Hakimi
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones
FEATURES

Tras la era de Messi y Ronaldo, la lucha por el Balón de Oro no había estado tan abierta en dos décadas. Cada temporada, más jugadores creen poder ganarlo. Ousmane Dembélé, que superó lesiones y altibajos para ganar el Balón de Oro 2025, vuelve a estar entre los candidatos en 2026.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones con el París Saint-Germain, que ganó su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones volverá a pesar en la lucha por el Balón de Oro. Pero como es año de Mundial, el ganador podría conocerse solo tras el torneo de este verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían brillar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, pero con el Mundial en su recta final, pronto tendremos un ganador. La clasificación de GOAL para el Balón de Oro 2026 sigue a los candidatos de cara a la ceremonia del 26 de octubre en Londres.

Última actualización: 29 de junio de 2026. Eliminados: Raphinha y Cristiano Ronaldo.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari (Bayern de Múnich) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 28 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Copa Africana de Naciones, la Eredivisie y la Johan Cruyff Schaal.

    Su gran temporada con el PSV pasó casi desapercibida fuera de Países Bajos, pero el Jugador del Año de la Eredivisie atrajo al Bayern de Múnich, que lo fichó por 55 millones de euros para la próxima campaña.

    Antes de viajar a Alemania, su prioridad es ayudar a Marruecos en el Mundial. Marcó en todos los partidos de la fase de grupos y transformó el penalti decisivo ante Países Bajos en dieciseisavos. Una lesión contra Canadá amenaza su continuidad en el torneo.

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  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    19Jude Bellingham (Real Madrid) 🆕

    Temporada 2025-26: 12 goles y 6 asistencias.

    Tras brillar en 2024, sus opciones de Balón de Oro parecían esfumarse por una temporada irregular en el Real Madrid, marcada por las lesiones. Pero su actuación en el Mundial podría devolverle a la lista final.

    El centrocampista ha sido el motor de Inglaterra hasta cuartos y su doblete ante México lo sitúa en la lucha por la Bota de Oro. Si mantiene este nivel, los Tres Leones podrían llegar lejos y Bellingham tendría casi garantizada su nominación.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    Temporada 2025-26: 13 goles, 13 asistencias. Campeón de la Premier League.

    Aunque su estado de forma no fue óptimo, el extremo del Arsenal brilló: los Gunners conquistaron la Premier y llegaron a la final de la Liga de Campeones.

    Su regreso impulsó al Arsenal, que firmó su mejor partido en semanas ante el Fulham en mayo y recuperó el liderato. Luego marcó el gol que clasificó a los Gunners para la final de la Champions. Las lesiones le siguieron hasta el Mundial, pero dejó huella con los Tres Leones y llega como pieza clave a la final.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    17Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    Temporada 2025-26: 13 goles y 26 asistencias.

    Batió el récord de asistencias en una temporada de la Premier League y ganó los premios al Futbolista del Año de la FWA y al Jugador del Año de la Premier League. Fernandes volvió a demostrar que es el motor del Manchester United, aunque no mantuvo ese nivel en el Mundial, donde Portugal cayó en octavos.

    Aun así, el Balón de Oro parecía inalcanzable: sin Europa ni títulos con el United, necesitaba una campaña excepcional para optar al premio. Y, pese a su gran nivel, no llegó a ese punto.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    16Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Temporada 2025-26: 28 goles, 10 asistencias. Campeón de la Serie A y la Coppa Italia.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter tuvo una temporada exitosa al ganar la Serie A y la Coppa Italia. Lautaro Martínez, al igual que en años anteriores, fue clave en ese éxito.

    Acabó como máximo goleador de la Serie A con tres tantos de ventaja y, además, por fin marcó en un Mundial con Argentina. Aunque no siempre es titular en la Albiceleste, sigue aportando su granito de arena mientras el equipo busca ser el tercero en ganar dos ediciones consecutivas del torneo.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: cuatro goles, seis asistencias y 31 partidos sin encajar. Campeón de la Premier League.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado de la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba mantiene su nivel, Gabriel es ya el más importante de la pareja de centrales del Arsenal. Sin embargo, su fallo en la final de la Liga de Campeones y la temprana eliminación de Brasil en el Mundial le penalizarán en la votación del Balón de Oro.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 🆕

    En la temporada 2025-26 marcó 31 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Copa del Rey.

    No es exagerado decir que Mikel Oyarzabal está viviendo la mejor temporada de su vida. El jugador que marcó el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024 ha protagonizado la mejor campaña goleadora de su carrera a nivel de clubes, al tiempo que ha ayudado a la Real Sociedad a ganar la Copa del Rey, y ha mantenido esa letalidad en el ámbito internacional.

    Con la selección, promedia un gol por partido desde el inicio de la fase de clasificación para el Mundial en septiembre, y mantiene su olfato goleador mientras La Roja aspira al título mundial tras el continental de 2024.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    13Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Jr. vivió un 2025 desastroso con el Real Madrid, pues solo marcó ocho goles en La Liga, y su gira de revancha tras el Balón de Oro se torció. Pero, como reza el refrán, «la forma es pasajera, la clase es permanente», y Vini lo demostró al inicio de 2026 con cuatro goles en seis eliminatorias de Champions.

    Su repunte no bastó para dar títulos al Bernabéu, pero sí le sirvió para dejar atrás su mala racha con Brasil: marcó cuatro goles en el Mundial, aunque la Seleção se quedó en octavos y sigue esperando la sexta estrella.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 10 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha, quien pasó de una decepcionante cesión en el Wolverhampton en 2021 a subir al podio del Balón de Oro en 2025, es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la temporada, aportando más goles y asistencias mientras el equipo de Luis Enrique repetía doblete en Ligue 1 y Liga de Campeones.

    Además, fue designado mejor jugador de la final de la Champions y mantuvo su nivel con Portugal en el Mundial, aunque la Selección cayó en octavos ante España.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    11Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, 18 asistencias y 21 partidos sin encajar. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Liga de Campeones, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, ha brillado con el PSG y se recuperó a tiempo para jugar la final de la Liga de Campeones.

    Tras la anulación del resultado de la final de la Copa Africana por la CAF, Marruecos —con Hakimi clave— se mantiene como la referencia del continente en el Mundial, aunque Senegal aún puede apelar.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Díaz (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 30 goles y dio 27 asistencias, y ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Es comprensible que los aficionados del Liverpool se pregunten si su temporada habría sido más exitosa de no haber vendido a Luis Díaz el verano pasado. El versátil delantero fue clave en el título de los Reds en la 2024-25, pero su deseo de un nuevo reto llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás y ha mostrado gran compenetración con Harry Kane y el resto del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga fueron espectaculares, y sus actuaciones en la Liga de Campeones llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse a las puertas en Europa. También brilló con Colombia en el Mundial, pese a la eliminación en octavos por penaltis ante Suiza.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    Temporada 2025-26: 7 goles, 14 asistencias y título de Premier League.

    Declan Rice se consolidó como uno de los mejores centrocampistas del mundo tras brillar contra el Real Madrid en la Liga de Campeones 2024-25 y no ha dejado de crecer. Fue clave en el título liguero del Arsenal y en su pase a la final europea.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y sus lanzamientos a balón parado lo hacen imprescindible. Aunque juega con una molestia en el isquiotibial con Inglaterra en el Mundial, sigue siendo clave en la lucha de los Tres Leones por su primer título en 60 años.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 10 asistencias. Titular de la Liga de Campeones, la Ligue 1, el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, Khvicha Kvaratskhelia destacaría por encima de todos. El extremo del PSG se convirtió en el primer futbolista de la historia en participar con gol o asistencia en siete partidos consecutivos de dicha fase, incluidos varios tantos espectaculares, mientras el vigente campeón avanzaba hacia otro título europeo.

    No obstante, su rendimiento decayó en la segunda parte de la temporada y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. Aun así, «Kvaradona» ha hecho casi todo lo posible para aspirar al podio.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 26 goles y 20 asistencias. Campeón de Liga y Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito en las apuestas para el Balón de Oro, podría ser el primer jugador menor de 21 años en ganarlo; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para hacer historia. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le convirtieron, para muchos, en el mejor jugador del mundo, como demostró su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé.

    Algunos opinan que aún debe decidir más encuentros clave, y otros temen que la acumulación de minutos a tan temprana edad haya incrementado sus lesiones, lo que acortó su temporada y redujo su presencia con España en el Mundial. Aun así, no sorprendería que Yamal se creciera con la Roja en las últimas fases del torneo y volviera al podio del Balón de Oro.

  • Erling HaalandGetty Images

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Temporada 2025-26: 58 goles, 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante, Erling Haaland se puso en «modo Terminator» al inicio de la 2025-26 y lideró al Manchester City en su regreso a la lucha por los títulos. Una sequía goleadora a principios de 2026 puso en riesgo su Balón de Oro y las aspiraciones del City tras caer en la Liga de Campeones, pero ambos se repusieron: conquistaron la FA Cup y la Carabao Cup y pelearon con el Arsenal el título de Premier hasta el final.

    Aunque se quedó sin los títulos más grandes, su candidatura al Balón de Oro se reforzó gracias a la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, donde marcó siete goles y llevó a su país hasta cuartos de final.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    Temporada 2025-26: 44 goles, 27 asistencias y MLS Cup.

    Se pensaba que sus días de optar al Balón de Oro habían terminado, pero tras llevar al Inter de Miami a su primer título de la MLS y brillar con Argentina en el Mundial, el ocho veces ganador podría volver a la lucha por el premio a finales de verano.

    Messi, que firmó seis goles y siete asistencias en los seis partidos de playoffs con el Miami, se encamina hacia su segundo MVP consecutivo de la MLS. Ese rendimiento de club podría sumarse a su candidatura si ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en Norteamérica.

    Hasta ahora ha marcado ocho goles en cinco partidos, superando el récord histórico de goles en un Mundial y liderando la carrera por la Bota de Oro. Si Messi guía a la Albiceleste hasta el título, quizá no haya mejor candidato al Balón de Oro en 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    4Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Temporada 2025-26: 23 goles y 14 asistencias. Titular en Liga de Campeones, Ligue 1, Trofeo de Campeones, Supercopa de la UEFA y Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su impacto en la primera mitad de la temporada con el PSG, lo que complicó su defensa del Balón de Oro. Sin embargo, tras recuperarse, retomó su mejor nivel con actuaciones clave ante Liverpool y Bayern en octavos de la Champions y volvió a marcar en la final contra Arsenal.

    Para consolidar sus opciones, Dembélé necesitaba brillar en el Mundial. Tras estrenarse con Irak en la segunda jornada, firmó un hat-trick ante Noruega que le mantiene en la lucha por la Bota de Oro en Norteamérica.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 55 goles, 12 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, se le ha visto como futuro ganador. Pero, tras cumplir 27 años en diciembre, aún espera su momento en lo más alto del podio.

    Durante gran parte de la temporada lo hizo todo para lograrlo: mantuvo a un Real Madrid en apuros a cuestas hasta que una lesión de rodilla lo frenó y, con él fuera, las opciones de título del equipo se desvanecieron. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, y por tercer torneo consecutivo ha sido uno de los jugadores más destacados; sus siete goles le acercan a ser el primer futbolista en ganar dos veces la Bota de Oro.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    2Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 26 goles y 39 asistencias. Ganó la Bundesliga, la DFB-Pokal y la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron: el extremo lleva dos años con actuaciones fantásticas. Igualmente capaz de marcar goles como de crearlos para otros, este jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de Europa y ha dejado huella en la Liga de Campeones, sobre todo contra el Real Madrid en cuartos, al que tuvo contra las cuerdas en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han consolidado como titular en la selección francesa y lo han convertido en una de las estrellas del Mundial, donde su creatividad ha destrozado defensas rivales.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 73 goles y 8 asistencias. Campeón de Bundesliga, DFB-Pokal y DFL-Supercup.

    Siempre hubo quien cuestionó a Harry Kane, pero tras romper la «maldición de los trofeos» que tantos le echaban en cara, el delantero del Bayern parece un hombre con una misión: demostrar que también merece un premio individual mientras sigue marcando a un ritmo extraordinario.

    Además de sus numerosos goles, ha mostrado una versatilidad letal con los campeones de la Bundesliga y ha marcado seis veces con Inglaterra en su camino a los cuartos de final del Mundial. Si mantiene ese ritmo y guía a los Tres Leones hacia la gloria en Norteamérica, el resto de aspirantes al Balón de Oro puede ir haciendo las maletas.