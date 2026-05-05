La MLS está a punto de hacer una pausa. Parece que la temporada acaba de coger impulso, con la mayoría de los equipos ya con más de diez partidos y la liga empezando a tomar forma. Pero tras tres jornadas más, todo se detiene por el Mundial. Es casi una pena.

Sin embargo, es buen momento para revisar las candidaturas al MVP. No hace falta ser un genio para saber quién lidera: Lionel Messi. ¿Y después? La cosa se complica. El Nashville SC, con un arranque fulgurante, aporta varios candidatos. Mientras tanto, NYCFC, LAFC y FC Dallas también han brillado. Aunque parece inevitable que Messi conquiste su tercer MVP consecutivo, hay argumentos para otros talentos de la liga.

GOAL repasa a los candidatos al MVP de la MLS antes del parón mundialista.