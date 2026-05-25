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MLS Tiers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Clasificación de mitad de temporada de la MLS: el Inter Miami y el Nashville SC lideran, el San José Earthquakes sorprende, ¿qué falla en el Atlanta United?

FEATURES
Analysis
Inter Miami CF
Nashville SC
Chicago Fire FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC
Major League Soccer
Atlanta United
Austin FC
CF Montreal
Charlotte FC
Colorado Rapids
Columbus Crew
DC United
FC Cincinnati
FC Dallas
Houston Dynamo FC
LA Galaxy
Minnesota Stars
Revolución de Nueva Inglaterra
New York City FC
Orlando City
Philadelphia Union
Portland Timbers
Real Salt Lake
Nueva York Red Bulls
San Diego FC
Seattle Sounders FC
St. Louis City
Toronto FC
Sporting Kansas City
San Jose Earthquakes

Lionel Messi y su equipo siguen como favoritos, aunque el buen arranque de Nashville, San José y Vancouver deja la liga en buena posición de cara al largo parón.

Las pausas de mitad de temporada son positivas. Hay tanto fútbol que el cuerpo no lo resiste: las piernas se cansan, los tendones se distienden y las lesiones musculares aumentan. Por eso la MLS se tomará un descanso. Gracias al Mundial, habrá un parón de seis semanas que dejará a la mayoría de los jugadores y equipos sin competir durante más de un mes.

Puede afectar al espectáculo, pero es buen momento para hacer balance: cada equipo ha disputado unos 15 de los 34 partidos de la temporada. Con el mercado de fichajes de verano cerca y el efecto Mundial, es hora de resetear y reevaluar.

Algunas cosas son previsibles: el Inter Miami vuelve a pelear el título, el Nashville SC sigue sólido y los Seattle Sounders ya apuntan a playoffs. Pero hay sorpresas: los San Jose Earthquakes por fin parecen un equipo de verdad, el Chicago Fire juega muy bien y el LAFC aún se reconstruye tras la era Steve Cherundolo. Entre medias, hay mucho fútbol divertido.

GOAL analiza a aspirantes, favoritos y a quienes preferirían estar en la playa durante el receso.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    Rumbo a la postemporada en Cancún

    Philadelphia Union: sin Cavan, no hay diversión. Philly ha sufrido algunas lesiones, pero la falta de inversión en la plantilla es evidente. Dejad que Cavan juegue.

    Atlanta United - El entrenador Tata Martino admitió hace unas semanas que probablemente habría perdido su puesto si no hubiera sido ya una especie de héroe local. Eso suena bastante acertado.

    Sporting Kansas City: Lo más triste es ver a los jugadores; carecen de calidad. Se avecina una larga reconstrucción.

    CF Montreal: Con el nuevo entrenador han mejorado. Prince Owusu lleva nueve goles y el equipo es agradable de ver, pero le falta profundidad y jugadores clave. GASTEN.

    • Anuncios
  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    ¡El purgatorio!

    Orlando City: ni toda la propaganda sobre Antoine Griezmann compensa que encaren el récord de goles recibidos en la liga. Es irónico que llegue a una defensa tan débil tras años en una de las más sólidas de Europa.

    Austin FC - Despidieron a entrenador y director deportivo, y en la cancha no hay muchas ilusiones. La plantilla no es mala, pero no genera revuelo. Bonito estadio, eso sí.

    D.C. United: cambió su estructura directiva a mitad de la temporada pasada y realizó algunos fichajes en la pretemporada. ¿Han funcionado? Aún no se nota. Tai Baribo sigue siendo un goleador fiable, pero poco más emociona.

    Portland Timbers - Felicidades a Kris Velde por aportar energía a un equipo aburrido. Necesitan un centrocampista, y lo necesitan ya.


  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    Necesito un poco de ayuda

    Colorado Rapids: Matt Wells es un buen entrenador y quiere jugar bien, pero no tiene los jugadores adecuados. Paxten Aaronson no ha brillado y preocupa Zack Steffen. Los Rapids deben invertir más.

    St. Louis CITY SC - El duro arranque de temporada les afectó, aunque ahora muestran mejoría. Hay que reconocerle el mérito a Yoann Damet, porque la plantilla necesita refuerzos. Un par de delanteros y más profundidad en el centro del campo les devolverían la lucha por los primeros puestos.

    LA Galaxy - La baja de Riqui Puig, que se pierde su segunda temporada por problemas de rodilla, se nota. Tienen buenos jugadores, pero necesitan refuerzos en el centro del campo; su objetivo, Casemiro, parece destinado al Inter de Miami.

    Toronto FC: la larga reconstrucción tras los costosos fichajes de Federico Bernardeschi y Lorenzo Insigne ha dejado un inicio decepcionante, con Josh Sargent como única nota positiva. Los números indican que el equipo marca menos de lo esperado, así que debería subir en la tabla. Veremos.


  • Pascal JansenGetty

    Una buena escapada

    NYCFC — Los últimos 12 meses han sido un calvario de lesiones para Pascal Jansen. Maxi Moralez, su último baja, se pierde lo que queda de temporada por rotura del ligamento cruzado anterior. Ya pueden empezar los rumores sobre Mo Salah...

    Houston Dynamo — El equipo texano fichó varios talentos ofensivos para Ben Olsen. Guilherme ya suma 12 goles en la MLS, pero el resto del plantel debe aportar más.

    San Diego FC - Temporada irregular del equipo de Mikey Varas: su salida desde atrás les ha costado puntos, pero tienen talento suficiente para entrar en playoffs.

    Minnesota United: el equipo sigue siendo difícil de batir, pero necesita un goleador para aspirar a los playoffs.

    Columbus Crew: ¿nuevo entrenador, nuevo Crew? La rotura del ligamento cruzado anterior de Wes Abou Ali es un golpe duro, pero las nuevas ideas ofensivas del técnico Laurent Courtois podrían revitalizar al equipo tras el estancamiento bajo Henrik Rydstrom.

  • EvanderGetty

    En la imagen

    Seattle Sounders: siempre están en la lucha. Sí, el entrenador Brian Schmetzer es así de bueno.

    Charlotte FC es interesante: bien entrenado y con Idan Toklomati, uno de los delanteros más dinámicos. Si reemplazan a Wilfried Zaha y refuerzan la defensa, esta temporada puede ser especial.

    New York Red Bulls: El más entretenido de la MLS; nunca se sabe qué pasará. Julian Hall (nueve goles, tres asistencias) brilla bajo el mando de Michael Bradley.

    FC Dallas es una grata sorpresa: el incansable Sam Sarver y el croata Petar Musa, futuro mundialista, lideran el ataque, aunque dependen demasiado de él. Más creatividad en el medio campo y serían aún más peligrosos.

    FC Cincinnati: Evander despierta y Matt Miazga brilla en silencio, pero encajar 37 goles asusta; deben cerrar su portería.


  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    Cómo llegar

    Chicago Fire: Gregg Berhalter ya era un gran entrenador de la MLS antes de dirigir a la selección de Estados Unidos, y sigue demostrando su valía. La racha de Hugo Cuypers quizá no sea eterna, pero sus goles mantienen al equipo en la pelea.

    LAFC — Son Heung-Min y compañía atraviesan un bache, pero su talento garantiza que pronto volverán a la pelea por el liderato del Oeste.

    Real Salt Lake — Grata sorpresa en un inicio de temporada que lo necesitaba. Zavier Gozo destaca, pero el RSL tiene recursos por doquier; debe, eso sí, ganar solidez defensiva.

    New England Revolution - Marko Mitrovic era una elección obvia para la MLS. Su olfato y experiencia en partidos clave guían al club. A pesar de las dudas sobre su plantel, el serbio mantiene a los Revs en racha.

  • Lionel MessiIMAGO

    Candidatos serios

    Nashville es el mejor equipo de la MLS hasta ahora. Controlan los partidos con inteligencia y solidez defensiva. Aunque Sam Surridge está lesionado, el fichaje de Cristian Espinoza les da un nuevo impulso.

    Vancouver domina el Oeste pese a que Thomas Müller aún no brilla; el año pasado cayó en la final y podría superarse.

    San José: el proyecto de Bruce Arena ya funciona. Timo Werner acapara titulares, pero es un equipo muy completo; solo Cincinnati e Inter Miami han marcado más goles.

    Inter Miami: Lionel Andrés Messi; si fichan a Casemiro, serán aún más peligrosos.