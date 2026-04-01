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Clasificación de la FIFA: Marruecos se mantiene entre los diez primeros, mientras que Francia supera a España tras el empate con Egipto

Morocco vs Paraguay
Morocco
Paraguay
Amistosos
Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
Saudi Arabia
Algeria vs Uruguay
Algeria
Uruguay
Canada vs Tunisia
Canada
Tunisia
Iraq vs Bolivia
Iraq
Bolivia
Copa del Mundo - Clasificación
Marruecos
Paraguay
España
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Arabia Saudita
Argelia
Uruguay
Canadá
Túnez
Irak
Bolivia

Marruecos mantiene su posición a nivel mundial... y Túnez da un gran salto

La FIFA publicó el miércoles su actualización oficial de la clasificación mundial, con un cambio significativo en los primeros puestos tras los resultados de la concentración internacional del pasado mes de marzo.

Francia se aupó al primer puesto de la clasificación mundial tras impresionar en sus dos últimos amistosos, en los que venció tanto a Brasil como a Colombia.

Por el contrario, España cayó al segundo puesto tras empatar a cero en casa contra Egipto el martes por la noche, en un lamentable partido empañado por los insultos racistas dirigidos a los Faraones.

Argentina bajó un puesto hasta el tercero, mientras que Inglaterra mantuvo el cuarto, seguida de Portugal, que subió un puesto, y Brasil, que cayó al sexto.

Países Bajos ocupó el séptimo puesto, mientras que Marruecos mantuvo su octava posición —el único equipo árabe y africano entre los diez primeros de la clasificación de la FIFA—, seguido de Bélgica y, a continuación, Alemania.

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Y a pesar de la enorme decepción de quedarse fuera de la clasificación para el Mundial por tercera vez consecutiva, la selección italiana subió un puesto hasta el 12.º.

  • Marruecos, en su habitual posición de liderazgo... mientras que Egipto y Túnez avanzan

    Los «Leones del Atlas» aprovecharon su primera victoria bajo la dirección del nuevo seleccionador Mohamed Wahbi contra Paraguay, tras el empate anterior con Ecuador, para situarse en lo más alto de la clasificación de equipos africanos y árabes.

    El equipo africano más cercano en la clasificación tras Marruecos es Senegal, que bajó dos puestos hasta el 14.º.

    Argelia ocupa el segundo puesto por detrás de Marruecos, mientras que Les Verts se mantienen en el puesto 28, seguidos de Egipto, que subió dos puestos hasta el 29, y de Túnez, que ascendió tres puestos hasta el 44.

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    Qatar subió un puesto hasta el 55.º, seguido de Irak, que se aseguró la clasificación para el Mundial y subió un puesto hasta el 57.º.

    La selección de Arabia Saudí se mantuvo en el puesto 61, mientras que Jordania subió un puesto hasta el 63, los Emiratos Árabes Unidos al 68, Omán, que bajó un puesto hasta el 79, Siria al 84, Baréin, que bajó un puesto hasta el 91, y Palestina al 95.

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  • Una antigua maldición amenaza a Francia

    Por su parte, el diario español *Marca* comentó la clasificación de hoy afirmando: «La selección española perdió el liderato en la clasificación de la FIFA tras empatar a 0-0 con Egipto en el estadio del RCD Espanyol».

    Y añadía: «Este empate, junto con la impresionante racha de victorias de Francia durante la ventana internacional de marzo de 2026, ha cambiado el panorama del fútbol mundial».

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    Continuó diciendo: «Antes de que se anunciara la convocatoria definitiva para el Mundial, el equipo de Luis de la Fuente no logró superar la sólida defensa de Egipto en un partido amistoso, en el que el portero Juan García debutó bajo los palos con La Roja».

    En cuanto al ascenso de Francia a lo más alto de la clasificación, destacó una vieja maldición que aún no se ha roto, afirmando: «Este resultado negativo pone de relieve un hecho llamativo: ningún equipo que haya encabezado la clasificación mundial antes del Mundial ha ganado jamás el título».

    Concluyó: «Bajar al segundo puesto podría aliviar la presión sobre la selección española de cara al Mundial previsto para junio. Mientras tanto, Marruecos sigue siendo el único equipo africano entre los diez primeros».