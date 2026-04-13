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Balogun (04.13.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Clasificación de forma de la selección masculina de fútbol de EE. UU.: Folarin Balogun y Weston McKennie están en racha, pero ¿quién más destaca de cara al Mundial?

USA
F. Balogun
W. McKennie
FEATURES
C. Richards
A. Morris

GOAL analiza qué jugadores estadounidenses rinden mejor en las últimas semanas de la temporada.

Ya estamos en la fase del ciclo mundialista en la que la forma cuenta de verdad. Estas semanas definen la confianza antes del gran escenario. Para los jugadores en la cuerda floja, un par de goles pueden cambiarlo todo; para los referentes, una buena racha les eleva justo cuando su selección más los necesita.

Por eso, mientras la selección masculina de Estados Unidos se prepara para este verano, conviene vigilar quién rinde, porque en pocas semanas Mauricio Pochettino definirá la lista. Algunos, como Christian Pulisic, atraviesan un bajón de forma, mientras que otros, como Patrick Agyemang, lidian con lesiones. Aun así, muchos elevan su nivel a nuevas cotas.

Desde titulares consolidados hasta aspirantes, estos son los jugadores que brillan en sus clubes. No es una lista de los mejores, sino una foto de quienes están en su mejor momento. En esta sección periódica de GOAL seguimos el pulso del talento estadounidense en todo el mundo.

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    5Los chicos de la MLS

    Vale la pena destacar a estos jugadores por su gran inicio de temporada. Aunque parece difícil que lleguen al Mundial, en la MLS ya brillan.

    Julian Hall, por ejemplo, ya suma cinco goles y dos asistencias en siete partidos con los New York Red Bulls y lidera la tabla de goleadores. Su compañero Adri Mehmeti, que cumplió 17 años la semana pasada, brilla en el centro del campo.

    Zavier Gozo, extremo peligroso y decidido, ya es tendencia en redes con sus actuaciones para el Real Salt Lake. ¿Podría sorprender? ¿Unos goles más harían pensar a Pochettino pese a su falta de experiencia?

    Por ahora parece poco probable, pero no imposible si mantienen este nivel.

    • Anuncios
  • Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    4Aidan Morris

    Los centrocampistas defensivos rara vez reciben el reconocimiento que merecen, y Morris lo merece con creces en el Middlesbrough.

    Podría ser el mejor centrocampista de la Championship este curso, y gracias a él el Boro aspira al ascenso. Aunque los últimos resultados han complicado la clasificación y ahora luchan por los play-offs, su rendimiento no ha bajado. Exjugador del Columbus Crew, destaca por su trabajo defensivo y por su precisión en el pase, lo que ayuda al equipo a mantener la posesión.

    Con la camiseta de Estados Unidos rindió bien ante Portugal y, de mantener este nivel, podría brillar en el Mundial.


  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    3Chris Richards

    Tras un inicio complicado tras la era Marc Guehi, el Crystal Palace ha mejorado. Richards es clave.

    Aunque el equipo reestructuró su defensa central, Richards se mantuvo como un baluarte. Desde principios de febrero ha perdido solo dos veces, avanzó en la Conference League y sumó puntos en la Premier. En un momento clave, aportó liderazgo y estabilidad, manteniendo su portería a cero en seis ocasiones.

    Su buen momento es una gran noticia para la selección de Estados Unidos, que cuenta con un líder defensivo preparado para asumir el mando.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    2Weston McKennie

    Si hoy entregáramos el premio al mejor jugador estadounidense de la temporada, el ganador sería claro: McKennie. El centrocampista de la USMNT sigue imparable.

    El centrocampista de la selección estadounidense lleva meses brillando, lo que le ha valido un nuevo contrato con la Juve. Suma cinco goles y cuatro asistencias en la liga, más cuatro goles y una asistencia en la Liga de Campeones. En los momentos clave de la Juventus, McKennie siempre aparece.

    Con la selección, marcó el primero ante Bélgica, llegando libre al segundo palo tras un centro de Antonee Robinson. Ese tanto confirma que está en el mejor momento de su carrera, justo cuando más lo necesita EE. UU.

    Sorprendentemente, no lidera esta lista: desde hace semanas otro compañero de la USMNT está en racha.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    1Folarin Balogun

    Balogun es un jugador supersónico. Los goles no dejan de llover y llegan de todas las formas. Parece que marca cada semana porque, sencillamente, lo hace.

    Desde el 17 de febrero ha marcado nueve goles, siete de ellos en partidos consecutivos de liga. Ha atormentado al PSG con tres tantos y también ha visto puerta ante Lens, Lyon y Marsella.

    Ningún futbolista estadounidense brilla más ahora que Balogun; pocos en el mundo lo hacen. Su estado de forma lo afianza como el ‘9’ de la selección de Estados Unidos y puede estar definiendo su carrera.