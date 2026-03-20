Christian Pulisic y Rafael Leão vuelven a estar «en paz» tras el enfrentamiento en el vestuario, según el entrenador Max Allegri

En la rueda de prensa previa al partido, Allegri se apresuró a restar importancia al incidente y confirmó que los dos delanteros se habían reconciliado tras su acalorado enfrentamiento.

El entrenador explicó: «Después de una discusión, siempre llega la paz. Estas cosas pasan en el fútbol... ¿Qué le dije a Rafa para calmarlo cuando lo sustituí en Roma? “No te vio, si no te la habría pasado”. En el fútbol, para pasar el balón, hay que ver al jugador desmarcado, y Pulisic no se la pasó porque no lo vio. Ya ha pasado antes. La diferencia en el fútbol está en la elección del último pase».