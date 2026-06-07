Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
USMNT Stock Up/Down GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Christian Pulisic, Alex Freeman y Malik Tillman brillan, pero persisten las dudas en el centro de la defensa. Análisis de la selección estadounidense tras los amistosos previos al Mundial

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup
C. Pulisic
M. Pochettino
A. Freeman
M. Tillman

GOAL analiza quiénes han reforzado sus argumentos, quiénes aún tienen preguntas por resolver y qué puede haber aprendido Mauricio Pochettino de los últimos amistosos de la selección estadounidense antes del Mundial.

CHICAGO -- Se acabaron los ensayos y los ajustes: la próxima vez que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos salga al campo, será para disputar el Mundial. «Por fin», dirán algunos.

Tras años de preparación, no hay margen para experimentos: el próximo once será el que arranque el Mundial.

En realidad, Mauricio Pochettino lleva meses con este once en mente. Al inicio de la concentración, declaró que ya tenía su mejor once desde antes de la concentración de marzo. Las lesiones o el estado de forma podrían cambiar planes, pero, en general, Pochettino parecía satisfecho con el once que tiene en mente.

Aun así, los amistosos ante Senegal y Alemania sirvieron para afianzar decisiones, sobre todo con los más jóvenes, y plantear aspectos a mejorar de cara al desafío más exigente.

Con esto en mente, GOAL repasa quiénes subieron el listón y quiénes lo bajaron en la recta final.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Aprovecha la ocasión: Christian Pulisic

    ¿Puede un jugador que es el rostro visible de este equipo mejorar realmente su imagen? Sí, puede.

    Pulisic llegó a esta fase previa en un bache: llevaba meses sin marcar y no veía puerta con la selección desde 2024. Ahora, el bache es pasado: ha vuelto y está listo.

    Ante Senegal marcó un gol y dio una asistencia; frente a Alemania no anotó, pero mostró la confianza y la habilidad para desequilibrar a cualquier defensa. Ese es el líder que Estados Unidos necesita este verano: un jugador capaz de poner a los rivales a la defensiva.

    En estos dos últimos partidos ha demostrado estar más que a la altura. Pulisic llega listo al Mundial, y con él, la selección de Estados Unidos también lo está.

    • Anuncios
  • Miles RobinsonGetty

    En baja: Miles Robinson

    Ha sido una semana difícil para Robinson. Su error ante Senegal fue claro y, aunque el fallo frente a Alemania fue más colectivo, volvió a estar en el ojo del huracán. En un Mundial no se pueden permitir errores, y Robinson no los ha evitado en estos dos partidos.

    De momento, si Chris Richards está en forma, será el titular y dejaría a Robinson en el banquillo. Pero la presencia de Richards en el debut aún no está confirmada y, en un torneo, cualquier jugador puede ser clave. Lo ideal es que todos lleguen con confianza y en forma.

    ¿Lo necesitará Estados Unidos? Quizá, pero estos partidos no han reforzado su confianza.

  • Alex Freeman, USMNTGetty

    No te lo pierdas: Alex Freeman

    Llegó a la Copa Oro del verano pasado como un jugador sin experiencia, pero dinámico, que aportaba peligro desde el lateral derecho. Ahora es un pilar defensivo que juega como lateral o tercer central, y parece que va a ser titular en el Mundial.

    ¿Quién lo hubiera imaginado?

    Aún no es un jugador acabado, como mostraron los dos amistosos. A veces se muestra descuidado con el balón y sus instintos defensivos aún se están forjando, pero su talento le basta para disimularlo. Su capacidad atlética es de élite y mejora partido a partido, por lo que nunca desentonó ante dos rivales de alto nivel.

    Llegó a la concentración como una opción y se va con la titularidad casi asegurada. Ese progreso, visible en cada partido, confirma su enorme potencial para el Mundial y más allá.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    En baja: Auston Trusty/Mark McKenzie

    No están aquí por algo que hayan hecho: en general, ambos jugaron bien en los dos amistosos. Ninguno cometió errores y, de hecho, ambos salvaron a la selección estadounidense en momentos clave.

    Simplemente, hoy ninguno parece tener opciones de ser titular en una selección completa, algo que parecía posible hace una semana y media.

    No es por su rendimiento, sino porque la defensa ya tiene otros nombres fijos: Richards es intocable y Freeman parece consolidado. Tim Ream, por su parte, demostró su valía contra Alemania y actuó como la válvula de escape ante la presión rival. En ese partido, Estados Unidos lo puso en aprietos con el balón, y él resolvió cada situación.

    Para Trusty y McKenzie fue más bien una cuestión de oportunidades: Robinson tuvo la suya el sábado, mientras que los exjugadores del Philadelphia Union solo entraron en la segunda parte. No mostraron nada que les descarte, pero su titularidad parece menos probable tras su uso en el último partido.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    No te lo pierdas: Malik Tillman

    La idea de ver a Tillman como mediocampista defensivo sorprendió al público, pero podría funcionar si rinde como ante Alemania.

    Para ser justos, Tillman no fue un auténtico seis el sábado: simplemente jugó más retrasado y realizó más trabajo defensivo del habitual. Lo hizo con gran entusiasmo, presionando una y otra vez hasta que Alemania concedió varias ocasiones a la selección estadounidense. El experimento funcionó contra un equipo de élite, así que podría repetirse ante otros rivales.

    El jugador acepta el cambio táctico: se aleja de la portería, pero gana libertad para influir sin balón. De momento compite con Sebastian Berhalter por un lugar en el once, aunque su actuación frente a Alemania podría haberle asegurado la titularidad en la estrella del Bayer Leverkusen.

World Cup
USA crest
USA
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR