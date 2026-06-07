CHICAGO -- Se acabaron los ensayos y los ajustes: la próxima vez que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos salga al campo, será para disputar el Mundial. «Por fin», dirán algunos.

Tras años de preparación, no hay margen para experimentos: el próximo once será el que arranque el Mundial.

En realidad, Mauricio Pochettino lleva meses con este once en mente. Al inicio de la concentración, declaró que ya tenía su mejor once desde antes de la concentración de marzo. Las lesiones o el estado de forma podrían cambiar planes, pero, en general, Pochettino parecía satisfecho con el once que tiene en mente.

Aun así, los amistosos ante Senegal y Alemania sirvieron para afianzar decisiones, sobre todo con los más jóvenes, y plantear aspectos a mejorar de cara al desafío más exigente.

Con esto en mente, GOAL repasa quiénes subieron el listón y quiénes lo bajaron en la recta final.