Chiesa vuelve a la selección: la decisión de Gattuso para la repesca del Mundial y por qué llevaba dos años sin jugar

¿Por dónde íbamos? Federico Chiesa vuelve a la selección nacional tras dos años y lo hace para dos partidos que no se pueden fallar: su nombre figura en la convocatoria de Gattuso para la doble jornada contra Irlanda del Norte y, si sale bien el primer partido, contra Gales o Bosnia yHerzegovina en la final de la repesca del Mundial. El extremo del Liverpool no vestía la camiseta azul desde 2024.





Llamado a sustituir al lesionado Zaccagni, el seleccionador ha preferido al hijo de Enrico frente a otros candidatos como Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi y Maldini. Su última aparición con la selección, como se ha dicho, se remonta al 29 de junio de 2024, en aquellos octavos de final contra Suiza que costaron la eliminación de la Eurocopa a la selección de Spalletti. Esa fue su 51.ª internacionalidad (ha marcado 7 goles y ha dado 8 asistencias con la camiseta de Italia) antes de una larga pausa, debida a lesiones y a decisiones del propio jugador de 28 años.



