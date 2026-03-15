Luciano Chiarugi, exdelantero de equipos como la Fiorentina, el Milan y el Nápoles, entre otros, se ha sincerado en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, en la que ha desvelado algunos entresijos y ha recordado momentos nada fáciles que vivió durante su carrera deportiva. Estas son sus declaraciones:
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Chiarugi: «Con Liedholm estaba deprimido, Rocco fue mi salvación. ¿Que si soy simulador? No, los árbitros me odiaban»
LA FIORENTINA
«¿Mi Fiorentina? Un grupo fantástico, éramos la Fiorentina Ye-Ye. Creo que fue porque siempre nos lo pasábamos bien. ¡Cuántas «tonterías» decíamos! Y teníamos un entrenador como Pesaola, capaz de manejarnos a la perfección. Utilizaba la zanahoria y el palo».
¿EL APODADO «CABALLO PAZZO»?
«Todo se debió a un gol que le marqué a Zoff, que por entonces era el portero del Nápoles. Cogí el balón en el centro del campo y me los pasé todos, una carrera de... caballo desbocado. Y un periodista me llamó precisamente así. Desde entonces, ese apodo se me ha quedado pegado».
LA RELACIÓN CON LIEDHOLM«¿Qué relación? Nunca tuvimos ninguna. No me hablaba y, cuando lo hacía, me tuteaba. Me sentía encerrado en esquemas y dictados tácticos. A finales de año tuvimos una discusión acalorada y decidí que me marcharía».
LA DEPRESIÓN
«¿Sabe?, en mi época no era habitual hablar de depresión. Estaba deprimido, no me avergüenza decirlo. Había perdido 10 kilos, no comía. No jugaba, estaba triste y estresado. Por suerte, Nereo Rocco me salvó».
EL MILÁN CON ROCCO
«Todavía me emociono al contarlo. Lo conocí en Coverciano (Rocco, nota del editor), me temblaba la voz. Me vio y me dijo: «¿Es esto todo lo que hemos comprado?». Estaba muy delgado. Él me tranquilizó y me dejó al cuidado de los cocineros. En pocos meses ya volaba».
DERBI DE FICHAJES CON EL INTER
«Fue un auténtico derbi. Le había dado mi palabra a Fraizzoli, pero luego el Milan me convenció. Quería que me entrenara Rocco. El Parón me juró que en el Milan encontraría una familia y nunca podré agradecérselo lo suficiente».
LA FINAL DE LA COPA DE COPAS
«¡Menudo partido! Estábamos destrozados, fue una auténtica batalla. El Leeds tenía en ataque a Joe Jordan, «el tiburón». Marqué yo, de falta. ¿Te imaginas que, antes de lanzarla, fui a ver a Rivera y le pedí que me dejara tirarla? «Me siento con ganas», le dije. Y él me dejó lanzarla. Todavía hablamos de ello cuando nos vemos. «Solo te habría dejado esa, te salió bien».
LA FATAL VERONA
«¿Me cree si le digo que, después de tantos años, sigo sin encontrarle una explicación? Todos los días pienso que me gustaría volver a vivirlo. Habíamos ganado la Copa de Italia y la Recopa de Europa; habría sido nuestro triplete. Lo teníamos todo a nuestro favor. El Bentegodi estaba lleno de aficionados del Milan. Veníamos de una final agotadora contra el Leeds y llegamos cansados. Pero ese partido tiene algo de sobrenatural».
¿LAS SIMULACIONES?
«Ni hablar... Simplemente creo que los árbitros me odiaban. Era algo constante. Me había hecho famoso, pero nunca me tiré. Me persiguieron durante toda mi carrera. Y en aquella época sí que se pegaban de verdad en el campo, nada que ver con el VAR...».