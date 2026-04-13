El club de Enschede actúa para asegurar su futuro con este joven prometedor. El Twente, que ya lo tiene vinculado hasta 2027, quiere ampliar su contrato para retenerlo ante el interés de clubes más ricos. Un nuevo acuerdo lucrativo y la promesa de minutos en la Eredivisie podrían convencerlo de seguir en Países Bajos. Para un club que se enorgullece de su cantera, perderlo pronto sería un golpe duro.

«O renuevo o me voy», declaró Nijstad a ESPN. «Ahora soy jugador del FC Twente y me centro en el fútbol; el resto lo dejan mis padres y el club».