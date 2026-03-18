Una reacción que se ha vuelto viral en un abrir y cerrar de ojos. La absurda estrategia de Liam Rosenior, durante la derrota de su Chelsea en la Liga de Campeones en el partido de vuelta disputado en Stamford Bridge contra el PSG, está causando furor en las redes sociales
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Chelsea: Rosenior entrega una nota a los jugadores del Chelsea cuando van perdiendo por 8-2; la reacción se hace viral en las redes sociales
De hecho, el exentrenador del Estrasburgo decidió entregar una nota con instrucciones al recién incorporado Alejandro Garnacho, que pasó de mano en mano entre los jugadores del Chelsea hasta llegar al defensa Aderabioyo: el problema es que todo esto ocurrió en el minuto 84, con un marcador de 0-3 y un parcial de 2-8 a favor de los franceses, en un partido que ya estaba prácticamente perdido.
En los rostros de los jugadores del Chelsea se refleja un asombro inesperado: el Chelsea se mostró totalmente impotente durante todo el partido y, ni siquiera cuando el marcador era de 8-2 a favor de los franceses, el entrenador cambió su estrategia, entregándole al exjugador del Manchester United una nota con algunas indicaciones tácticas que nadie parece haber entendido.
Los aficionados también se quedaron perplejos ante la actitud del entrenador en un momento crítico: todos los jugadores leyeron las instrucciones escritas en la hoja con expresión de incredulidad. En medio de una crisis total, el entrenador decidió dedicarse a dar consejos tácticos totalmente fuera de lugar.