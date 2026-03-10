Goal.com
Champions League, Atlético de Madrid-Tottenham EN VIVO 5-1: el portero de los Spurs, Kinsky, sustituido por Vicario tras 17 minutos

En el Wanda Metropolitano se juega el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre los Colchoneros de Simeone y los Spurs de Tudor.

En una temporada muy complicada desde el punto de vista del campeonato, el Tottenham continúa su andadura en la Champions League: en octavos de final se enfrentará al Atlético de Madrid de Cholo Simeone, que esta noche jugará en casa el partido de ida, programado en el Wanda Metropolitano a las 21:00 horas. Los colchoneros vienen de ganar en La Liga contra la Real Sociedad y son terceros en la clasificación, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. El Tottenham, que desde hace aproximadamente un mes tiene a Igor Tudor en el banquillo, con tres partidos y tres derrotas, se encuentra en una situación difícil en la Premier League, donde lucha por no descender.

  • TABLA DE RESULTADOS

    Atlético Madrid-Tottenham 5-1

    ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Álvarez, Lookman. Entrenador: Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky (desde el 17' Vicario); Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani (desde el 46' Solanke), Richarlison, Tel (desde el 46' Gallagher). Entrenador: Tudor.

    ÁRBITRO: Gozubuyuk.

    GOLES: 6' M. Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Álvarez (A), 22' Le Normand (A), 26' Porro (T), 55' Álvarez (A).

    AMONESTADOS: Spence, Richarlison, Gray (T).

    EXPULSADOS: - 

  • EL PARTIDO

