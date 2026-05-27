Las calles de Como se tiñeron de azul y blanco mientras miles celebraban el histórico logro del equipo. El club se aseguró su plaza en la Liga de Campeones en la última jornada al vencer 4-1 al Cremonese, terminando cuarto en la Serie A con 71 puntos, solo uno más que el AC Milan. Para un plantel que hace poco estaba en divisiones inferiores, esta clasificación es un milagro deportivo orquestado por Fábregas.

Desde el autobús descapotable en el desfile de la victoria, Fábregas admitió que las celebraciones le habían pasado factura, pero que la alegría de la ciudad había merecido la pena. «Sí, dormí un poco. Fui el primero en salir para unirme a la fiesta. Pero no te preocupes, conseguí dormir tres o cuatro horas», dijo el entrenador.