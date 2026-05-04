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Cesc Fábregas revela su plan para regresar a la Premier League ante rumores de un puesto en el Chelsea
Un futuro en la Premier League
Tras brillar como centrocampista en Inglaterra, Fábregas ahora deslumbra desde el banquillo. Ha llevado al Como de la Serie B a aspirar a Europa en la Serie A, pero admite que quiere regresar algún día a la Premier.
«La Premier League es la mejor liga del mundo», declaró Fábregas a Telegraph Sport. «Siempre he sido muy claro al respecto. Lo sentí como jugador, lo siento como entrenador y como aficionado. Pero, cuando estaba en el Chelsea, José Mourinho me dijo: “Aún me quedan 30 años por delante”. Así que podría permanecer aquí, en el Como, durante 10 años y, aun así, llegar a la Premier League dentro de 12 o 15 años.
«El fútbol cambia en un segundo. Un día eres el mejor y al siguiente el peor. Disfrutemos del momento, es precioso lo que vivimos aquí. Ya veremos qué nos depara el futuro».
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Lecciones de los maestros
La filosofía de entrenamiento de este técnico de 39 años se forjó gracias a mentores legendarios como Arsène Wenger y Antonio Conte. Durante su etapa como jugador, Fábregas llevaba un «pequeño cuaderno negro» con notas tácticas, pero ahora, ya como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Europa, confía más en su instinto.
Añadió: «Empecé el cuaderno en el Arsenal, sobre los 22 o 23 años, antes de ir al Barcelona, y lo fui ampliando durante mi carrera. Al principio de entrenar lo consultaba porque todo era nuevo; ahora, con experiencia, confío más en mí. Los capítulos más importantes son los dedicados a Wenger, porque todo era nuevo, y a Conte, que fue un gran impacto: todo era diferente».
Wenger, junto a Thierry Henry y el exvicepresidente del Arsenal David Dein, presenció en octubre la histórica victoria del Como sobre la Juventus. «Fue increíble, hablo con Arsène», añade Fábregas. «Me escribe tras cada partido; me anima siempre».
Rechazar la estrategia del «balón largo»
A pesar de los rumores que le sitúan en puestos vacantes de gran relevancia en antiguos clubes como el Chelsea, Fábregas se mantiene firme en su compromiso con un fútbol atractivo y de posesión. Insiste en que preferiría abandonar el fútbol antes que renunciar a los principios técnicos que definieron su ilustre carrera como jugador.
«Entreno como siento. Si tuviera que entrenar solo por resultados, no lo haría. No lo necesito: jugué 20 años, mi familia vive bien y jugué en grandes clubes. Lo hago por pasión y a mi manera. Se puede ganar de muchas formas, siempre que convenzas a los jugadores y al entorno. Pero tengo mis convicciones: si prefieres el balón largo o el segundo balón, lo siento, no soy tu hombre, porque no lo siento así. No podría transmitir esa pasión», explicó Fábregas.
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Control total en Como
Fábregas no solo entrena al Como; también es accionista minoritario con gran influencia en la dirección deportiva. Bajo los hermanos multimillonarios Hartono, tiene libertad para aplicar su visión desde cero: diseñar las instalaciones de entrenamiento y hasta definir las dimensiones del campo para ajustarlas a su estilo de juego de pase.
«Yo tomo todas las decisiones futbolísticas», explica. «El director deportivo trabaja conmigo a diario y vemos el fútbol igual. En los fichajes usamos datos y ojeadores, pero debe ser alguien en quien crea. Tiene que ser un jugador del que esté convencido. Estoy muy contento y me siento afortunado de tener un presidente que confía mucho en mí y me ha dado la confianza necesaria para tomar todas las decisiones futbolísticas. Eso, para mí, es realmente importante».