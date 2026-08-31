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Cesc Fábregas lanza un ultimátum de mercado a la directiva del Como tras una sorprendente victoria ante el Nápoles
Fàbregas exige refuerzos tras una victoria histórica
El Como logró uno de los resultados más importantes de su historia reciente al derrotar al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona. Los goles de Martin Baturina y Anastasios Douvikas aseguraron los tres puntos para los visitantes, pero Fàbregas se apresuró a rebajar la euforia con una firme exigencia de nuevos fichajes antes de la fecha límite del 1 de septiembre. El técnico español es muy consciente del desgaste que supone jugar cada tres días para una plantilla, especialmente con la presión añadida de la Coppa Italia y los compromisos europeos. El club se encuentra actualmente en negociaciones activas con la Fiorentina por un posible movimiento por Moise Kean.
Fàbregas fue tajante sobre la necesidad de reforzar su delantera. "Obviamente, espero un delantero. Douvikas no puede jugar en la Serie A, la Coppa Italia y la Champions League, y no podemos disputar tres competiciones con un solo delantero", dijo Fàbregas a DAZN. "Sufrimos mucho con (Alvaro) Morata el año pasado, durante meses estuvo lesionado. Recordáis que muchas veces jugamos con un falso nueve; jugar cada tres días a este nivel no es fácil".
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Elogios para el infravalorado Luis Milla
Mientras el foco sigue puesto en las incorporaciones, Fàbregas se tomó un momento para destacar el impacto del centrocampista de 31 años Luis Milla. El español, que se unió al club en verano, se ha convertido rápidamente en una pieza vital de la sala de máquinas, al partir de inicio por segundo partido consecutivo en la victoria sobre el Napoli. Fàbregas cree que Milla ha sido injustamente pasado por alto por el mundo del fútbol en general, especialmente en su España natal, donde los focos suelen seguir centrados en estrellas más jóvenes como Pedri o Rodri.
«Milla está muy infravalorado en España, pero es normal. Hay tantos grandes jugadores que a veces tendemos a olvidarnos de los otros, que no son Pedri o Rodri», dijo Fàbregas. «Lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo. Ha tenido una carrera en constante ascenso y ahora le ha llegado el momento de jugar en la Champions League. Sabéis que intentamos traer aquí a jugadores jóvenes, pero me alegro por él y por muchos otros».
Crecimiento táctico y una victoria histórica
La victoria en Nápoles representó un hito personal para Fàbregas, que había sufrido ante la táctica de Massimiliano Allegri durante la etapa del italiano en el AC Milan la pasada temporada. El español admitió que esos duros enfrentamientos le sirvieron como una experiencia de aprendizaje vital para su desarrollo táctico.
«Tiene un gran valor. Aprendí muchísimo del partido más reciente contra el Milan. Hoy pudimos leer bien el partido. Lo hicimos muy bien en la primera parte; en la segunda, entendimos que jugábamos contra unos campeones, pero aguantamos. La calidad de los jugadores que sacaron desde el banquillo me hizo pensar que tenían más cambios disponibles. Es como estar ahora en una sauna», señaló Fàbregas.
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Gestionar la presión de un proyecto en ascenso
La victoria en el Maradona ha elevado inevitablemente las expectativas entre la afición del Como. Sin embargo, Fàbregas se apresuró a enfriar ese discurso, insistiendo en que el proceso debe ser gradual. Fàbregas puso inmediatamente el foco en el siguiente reto y se negó a dejarse llevar por los titulares.
«Nos queda un partido muy importante contra el Genoa. Habrá muchos partidos en los que ellos serán mejores que tú, hay que aceptarlo: tienen un 80 % de posibilidades de ganar el partido, nosotros tenemos un 20 %», advirtió.
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