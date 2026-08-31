El Como logró uno de los resultados más importantes de su historia reciente al derrotar al Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona. Los goles de Martin Baturina y Anastasios Douvikas aseguraron los tres puntos para los visitantes, pero Fàbregas se apresuró a rebajar la euforia con una firme exigencia de nuevos fichajes antes de la fecha límite del 1 de septiembre. El técnico español es muy consciente del desgaste que supone jugar cada tres días para una plantilla, especialmente con la presión añadida de la Coppa Italia y los compromisos europeos. El club se encuentra actualmente en negociaciones activas con la Fiorentina por un posible movimiento por Moise Kean.

Fàbregas fue tajante sobre la necesidad de reforzar su delantera. "Obviamente, espero un delantero. Douvikas no puede jugar en la Serie A, la Coppa Italia y la Champions League, y no podemos disputar tres competiciones con un solo delantero", dijo Fàbregas a DAZN. "Sufrimos mucho con (Alvaro) Morata el año pasado, durante meses estuvo lesionado. Recordáis que muchas veces jugamos con un falso nueve; jugar cada tres días a este nivel no es fácil".