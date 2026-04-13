AFP
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Cesc Fábregas, cotizado entrenador del Como, afirma que no ha mirado la clasificación de la Serie A desde 2025
Valentía en la derrota
El Como desperdició una ventaja de dos goles y cayó 4-3 ante el líder, el Inter, perdiendo la oportunidad de afianzar su puesto entre los cuatro primeros. Alex Valle y Nico Paz marcaron un inicio perfecto, pero el Inter remontó con dos tantos de Marcus Thuram y otros dos de Denzel Dumfries. Es la primera vez en la Serie A que el Como pierde tras haber estado dos goles arriba.
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Sin tener en cuenta la clasificación
A pesar de la dolorosa derrota, Fábregas prefirió ignorar la clasificación y destacar el valiente rendimiento de su joven equipo, que realizó 20 disparos al líder.
Tras el partido, el excentrocampista de Arsenal y Chelsea declaró a DAZN Italia: «No sé en qué posición estamos, no he mirado la tabla desde el inicio y no voy a hacerlo ahora. Mi equipo ha vuelto a demostrar que es valiente y que, incluso en la derrota, muestra carácter. Sí, cometimos errores, pero somos jóvenes y hoy enfrentamos a un rival que castiga cada fallo.
Hoy no quiero hablar de táctica, ya lo hicimos en el campo. Me fijo en las estadísticas: pocos equipos llegan a 20 tiros a puerta contra el Inter. Hace dos años, si me decías que les íbamos a plantar cara así, habría pensado en un amistoso; hoy luchamos de tú a tú».
Le espera un futuro en la élite
La derrota por la mínima deja al Como quinto, pero la directiva asume el interés internacional por su entrenador. En una entrevista con Rivista Undici a mediados de marzo, el presidente del Como, Mirwan Suwarso, admitió que el futuro del español probablemente esté en la élite europea.
Sobre la trayectoria del técnico y su compromiso con el aprendizaje, añadió: «Fábregas es muy importante para nosotros, pero seríamos ilusos si no pensáramos que algún día podría fichar por el Arsenal, el Barcelona o el Chelsea. Si sigue ganando o, en cualquier caso, disfrutando del éxito —aunque no puedo hablar por él—, creo que podría tener sueños más ambiciosos».
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El gran final de temporada
Fábregas y su equipo deben recuperarse rápido: este viernes visitan al Sassuolo en la Serie A y luego se medirán de nuevo al Inter. Luego se verán las caras en la vuelta de semifinales de la Coppa Italia en San Siro el 21 de abril, tras el 0-0 de la ida. A falta de seis jornadas, la actitud del Como en estos dos duelos clave definirá su histórica campaña.