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Cesc Fábregas asegura que se queda en el Como tras lograr el pase a la Liga de Campeones en una temporada histórica
Compromiso con el proyecto a largo plazo
Durante la vuelta de honor en autobús descapotable tras terminar entre los cuatro primeros de la Serie A, Fábregas desmintió cualquier especulación sobre su futuro. Pasó de ser un jugador legendario a un pilar en el banquillo del Como y, según reveló, la planificación de la próxima temporada ya está muy avanzada tras reunirse con la directiva.
«¿El futuro? A las dos tuvimos una larga reunión con el presidente y el director», declaró Fábregas a Sky Sport. «Ya tenemos la idea clara y miramos a la próxima temporada. Estoy muy contento aquí; me faltan un par de pasos más y sigo aprendiendo mucho. Estamos creando una mentalidad».
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Reflexiones sobre un rápido ascenso
La rápida ascensión del Como en el fútbol italiano ha sorprendido a muchos, incluido Fábregas. En pocos años pasó de las divisiones inferiores a estar a punto de jugar la máxima competición europea, una «obra maestra», según el entrenador.
«El crecimiento de este club ha sido demasiado rápido; desde que lo pusimos en marcha, llevamos dos años y medio superando las expectativas», afirmó. «Somos conscientes de lo que somos; tenemos una visión clara. Una obra maestra, pero a partir de hoy empezamos a prepararnos para una temporada dura y diferente».
Preparándose para la élite de la Liga de Campeones
Fábregas reconoce la dificultad que afrontará su equipo en la Liga de Campeones. Pasarse de la liga local a medirse con los mejores de Europa exige un salto táctico y físico si quieren competir.
El español advirtió que la competición no perdona errores y afirmó: «Tenemos que tener cuidado. Si vas al Bernabéu o al Camp Nou sin estar preparado, te marcarán seis goles. Debemos tener cuidado, elevar el nivel y prepararnos bien».
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Fábregas se pronuncia sobre los rumores sobre la salida de Paz
Retener a los jugadores clave que hicieron posible esta temporada histórica es uno de los principales objetivos para el verano. Nico Paz, destacado bajo la tutela de Fábregas, sigue siendo una prioridad para el club, que busca mantener su dinámica ascendente de cara al próximo año.
«Es clave para nuestro crecimiento; crecimos juntos», afirmó Fábregas. «Somos un equipo importante y queremos que se quede». Esta decisión subraya que el Como no quiere ser un simple invitado en Europa.
Días atrás, Fábregas desmintió los rumores que vinculaban a Paz con el Inter y aclaró su situación contractual: el jugador sigue siendo suyo al 50 %, y solo el Real Madrid puede decidir su futuro.
Zanetti no trabaja ni para el Real Madrid ni para el Como, y pidió respetar los límites. Fábregas fue tajante: «Paz no jugará en el Inter; o regresa al Real Madrid o se queda con nosotros».