Cesari sobre el toque con el brazo de Pongracic en el Fiorentina-Inter: «Para mí es penalti, pero no para La Haya»

Otro episodio arbitral discutible en la Serie A italiana, esta vez en el partido aplazado del domingo por la noche que terminó en empate 1-1 a favor del Inter en el campo de la Fiorentina.
En la primera parte, con el marcador 1-0 a favor de los nerazzurri, Dumfries centró desde la banda derecha al área de penalti, donde Pio Esposito y Ranieri no lograron llegar al balón, que luego tocó con el brazo Pongracic.
El árbitro Colombo deja pasar la jugada, Maresca y Massa en el VAR no intervienen.
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