La tensión, que se prolonga desde hace tiempo, entre dos de los pesos pesados del fútbol español alcanzó un punto de ruptura el jueves, cuando el Atlético se retiró oficialmente de todas las conversaciones con el Barcelona sobre la venta de Alvarez. En una firme declaración pública, el club de la capital anunció que su consejo de administración «ha expresado por unanimidad su apoyo absoluto a la decisión del club de no negociar el traspaso de Alvarez al Barcelona».

El club no se contuvo en sus críticas a la forma en que el gigante catalán ha gestionado el intento de fichar al delantero de 26 años. El comunicado continuó: «El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones habituales del mercado de fichajes cuando se llevan a cabo de manera profesional, ética y respetuosa. Respaldamos plenamente la postura comunicada previamente por el club de que el Barcelona no cumplió estos requisitos y, como resultado, no habrá ninguna negociación y no se contempla en absoluto un traspaso de Alvarez al Barcelona».