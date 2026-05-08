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«Cerca, pero aún no está hecho»: Pep Guardiola se pronuncia sobre las negociaciones contractuales de Phil Foden y Josko Gvardiol, mientras el Manchester City busca renovar a ambos jugadores
El Ayuntamiento trabaja para garantizar el futuro de figuras clave
Foden está a punto de ampliar su contrato con el City hasta 2030. Guardiola confirmó que el club negocia con el jugador y que las conversaciones marchan bien, aunque aún no hay acuerdo. Además, el club quiere renovar el contrato de Gvardiol, quien pese a sus recientes lesiones recibirá una propuesta de largo plazo con mejores condiciones.
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Guardiola ofrece información actualizada sobre las negociaciones
Guardiola confirmó avances en la renovación de Foden y expresó su deseo de que Gvardiol, recién recuperado de una lesión, también extienda su contrato. Sky Sports informó el jueves por la tarde que ya se negocian las condiciones de un nuevo acuerdo a largo plazo con el defensa.
«Pregunté al director deportivo y me dijo que con Foden están cerca, espero que se concrete, pero aún no está hecho», dijo a la prensa.
Sobre Gvardiol añadió: «No tengo información, pero me encantaría que se quedara; no es fácil encontrar a un jugador como él».
Gvardiol vuelve al City
Guardiola mostró su alegría por el regreso de Gvardiol tras una fractura en la pierna derecha que lo marginó cuatro meses.
«Está entrenando», añadió el técnico. «Han pasado muchos meses. La temporada pasada fue clave, jugó todos los partidos y al final el cuerpo dijo basta. Me alegro de que haya vuelto».
Ojalá nos ayude en la recta final y luego brille en el Mundial con Croacia. La próxima temporada lo tendremos al cien por cien: central, lateral... Su versatilidad es clave. También Rubén vuelve, y eso nos fortalece».
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El objetivo es cerrar los fichajes antes del mercado de verano
El City quiere cerrar ambas negociaciones antes de que abra el mercado de fichajes de verano. Actuar pronto evita distracciones y el interés de otros clubes. El club confía en que Gvardiol sume minutos antes del final de la temporada y sea convocado por Croacia para el Mundial.
Mientras, el City lucha por la Premier: es segundo, a cinco puntos del Arsenal con un partido menos. Después de visitar al Brentford, recibirá al Crystal Palace y luego al Chelsea en la final de la FA Cup.