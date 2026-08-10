Trundle está convencido de que los famosos miembros del consejo pueden tener algo que celebrar, y la leyenda de culto del Swansea, en declaraciones a Eagle Predict, dijo a GOAL al ser preguntado si es posible un regreso a la máxima categoría para un club que cayó al Championship en 2018: «Sí creo que con la llegada ahora de [Vitor] Matos, ha sido brillante en el club. Creo que esta es la primera vez que tenemos una afición que no está dividida. Incluso en los últimos años, para mí probablemente era un 50-50 cuando estoy por la ciudad y escucho hablar a la gente. Pero con el míster ahora, todo el mundo está con él.

«Creo que los fichajes que estamos haciendo, aunque probablemente no sean nombres conocidos y mucha gente del fútbol no los conozca, hemos trabajado bien con ellos a lo largo de los años para descubrir a esos jugadores.

«Lo que me gusta de lo que hemos hecho esta temporada es que no hemos salido a fichar ocho o nueve jugadores para rellenar la plantilla. Estamos pensando en traer a alguien por 6 millones de libras, a alguien por 5 millones de libras, algo que no habíamos hecho antes.

«Así que ojalá estos chicos lleguen, tengan oportunidades y se ganen un sitio. Y como ya he dicho antes, con esas dos plazas de play-off que también se abren, sí creo que va a ser una temporada emocionante y creo que nosotros también estaremos ahí arriba».