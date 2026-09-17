Durante todo el primer ciclo mundialista de Mauricio Pochettino al frente de la selección masculina de Estados Unidos, su trabajo consistió en reducir el grupo de jugadores. Tenía menos de dos años para confeccionar la mejor lista posible de 26 futbolistas. Para hacerlo, era necesario centrarse más en acotar que en ampliar.

Ahora el trabajo es diferente. Con cuatro años hasta 2030, la nueva tarea de Pochettino es expandir, y su enfoque para ello ya se percibe con la publicación de su primera convocatoria tras el Mundial.

El jueves, U.S. Soccer anunció la lista de 28 jugadores de Pochettino, en la que hay 13 futbolistas sin internacionalidades y una media de edad de 19 años y seis meses. La convocatoria está llena de adolescentes que parecen tener un potencial ilimitado, pero tampoco faltan veteranos en el equipo para ayudar a guiarlos.

«Ahora es un proceso diferente para construir la plantilla», dijo Pochettino, «también con la idea no solo de rendir hoy, sino también de ayudar a estos chicos jóvenes a madurar más, a tener más experiencia. Uno de los mayores objetivos de la federación son los Juegos Olímpicos dentro de dos años, y creo que darles la oportunidad de formar parte de este equipo absoluto es algo que va a dar frutos y será de gran ayuda para estos chicos».

Con eso en mente, GOAL analiza los ganadores y perdedores de la última convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos...