¿Catástrofe para el FC Bayern? La UEFA parece haber tomado una decisión sobre Joshua Kimmich y Michael Olise

Por lo tanto, no habrá más investigaciones contra los dos jugadores clave del FC Bayern tras los incidentes ocurridos en el partido de ida de los octavos de final contra el Atalanta de Bérgamo (6-1). De este modo, se descarta una suspensión por encima de lo habitual en caso de una tercera tarjeta amarilla en la competición actual.

Aunque la UEFA ha investigado los incidentes, no ha encontrado ninguna conducta grave por parte de los dos jugadores. Por lo tanto, Kimmich y Olise solo se perderán el partido de vuelta del próximo miércoles contra el Bérgamo.

Con un marcador de 6-0, ambos jugadores recibieron deliberadamente su tercera tarjeta amarilla en el último cuarto de hora por perder tiempo en la ejecución de jugadas a balón parado. De este modo, querían evitar una suspensión para una probable eliminatoria de cuartos de final contra el Real Madrid o el Manchester City.