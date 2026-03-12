Joshua Kimmich y Michael Olise no serán sancionados por la UEFA con una suspensión prolongada que afectaría a un posible partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. Así lo informa Sport 1.
Traducido por
¿Catástrofe para el FC Bayern? La UEFA parece haber tomado una decisión sobre Joshua Kimmich y Michael Olise
Por lo tanto, no habrá más investigaciones contra los dos jugadores clave del FC Bayern tras los incidentes ocurridos en el partido de ida de los octavos de final contra el Atalanta de Bérgamo (6-1). De este modo, se descarta una suspensión por encima de lo habitual en caso de una tercera tarjeta amarilla en la competición actual.
Aunque la UEFA ha investigado los incidentes, no ha encontrado ninguna conducta grave por parte de los dos jugadores. Por lo tanto, Kimmich y Olise solo se perderán el partido de vuelta del próximo miércoles contra el Bérgamo.Con un marcador de 6-0, ambos jugadores recibieron deliberadamente su tercera tarjeta amarilla en el último cuarto de hora por perder tiempo en la ejecución de jugadas a balón parado. De este modo, querían evitar una suspensión para una probable eliminatoria de cuartos de final contra el Real Madrid o el Manchester City.
- AFP
Kimmich «molesto» por la suspensión por tarjetas amarillas - Gräfe pronostica la suspensión
Mientras que Olise se mostró bastante taciturno tras el partido, como es habitual, Kimmich dio una explicación que, al menos en lo que respecta a su tarjeta amarilla, la UEFA consideró comprensible. En todas las entrevistas televisadas y en la zona mixta, señaló que no tenía a ningún compañero al que pasar el balón al ejecutar un tiro libre en su propio campo y que no quería jugar contra la presión del rival. Además, dijo que estaba molesto por la amonestación porque es un tipo de jugador que quiere «jugar todos los partidos».
El exárbitro Manuel Gräfe expresó recientemente sus dudas sobre esta versión en la red social X. Aunque la explicación de Kimmich sobre la situación en la que vio la tarjeta amarilla es un «buen intento», no resistirá un examen de la UEFA. «La UEFA verá las imágenes y determinará que el balón era jugable al principio (Tah estaba libre)», explicó Gräfe al respecto.
Kimmich «también podría haber golpeado lejos y, dado que el Bayern suele construir el juego muy cerca de su propia área y con mucha presión, el argumento no debería ser convincente», argumentó Gräfe. A esto se suma el agravante del marcador de 6-0, en el que no hay motivo para perder tiempo, por lo que «sería sorprendente que no se produjera una investigación y una suspensión».
- Getty Images
Sergio Ramos sienta un precedente en el Real Madrid y se convierte en objeto de burlas
Sin embargo, parece que esto no va a suceder, a pesar de que existe un precedente de 2019. En aquel entonces, Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, recibió deliberadamente una tarjeta amarilla en la victoria por 2-1 en el partido de ida de los octavos de final contra el Ajax de Ámsterdam y lo admitió abiertamente.
«No es que subestime al rival, pero a veces hay que tomar estas decisiones y eso es lo que hice», declaró Ramos después del partido, por lo que no solo fue sancionado para el partido de vuelta, sino también para un posible partido de cuartos de final. Pero eso ya no llegó a suceder. El Ajax destrozó al equipo blanco en el partido de vuelta por 4-1 y Ramos se convirtió en el hazmerreír por su provocada suspensión por tarjeta amarilla.