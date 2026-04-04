«¡Casi imposible!» Al parecer, el FC Barcelona sueña con un fichaje estrella procedente de la Bundesliga

Este jugador solo tiene contrato con el Barcelona como cedido por el Manchester United hasta el final de la temporada, aunque es poco probable que se quede debido a las elevadas exigencias salariales del inglés. No se ha ejercido la opción de compra correspondiente, que ascendía a 30 millones de euros.

No obstante, en el club blaugrana son conscientes de que el traspaso de Diomande sería extremadamente difícil de llevar a cabo, ya que, al fin y al cabo, el jugador de 19 años tiene contrato con los «Tores» hasta 2030. Según se rumorea, las exigencias del Leipzig por su traspaso superarían los 100 millones de euros, lo que resultaría prácticamente insostenible para los catalanes, que atraviesan dificultades económicas.

Además, el Barcelona no es el único club que se interesa por el fichaje del marfileño. El Bayern de Múnich, el Manchester United, el Liverpool y varios clubes españoles también lo tienen en el punto de mira. Por ello, el diario Sport habla de un «fichaje de ensueño casi imposible» para el Barcelona.