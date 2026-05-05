Casemiro se muestra «eternamente agradecido» al Manchester United y quiere «marcharse por todo lo alto» antes de iniciar una nueva etapa

La última temporada del brasileño en Inglaterra ha sido muy productiva, especialmente bajo la dirección de Michael Carrick. Con su habitual determinación, ha jugado 33 partidos de la Premier League, marcado nueve goles y dado dos asistencias.

Al recordar los obstáculos iniciales bajo el exentrenador Ruben Amorim, afirmó: «Quizá sea uno de mis mayores logros, porque con toda humildad lo más normal sería decir: “Oye, ¿el entrenador no me utiliza? No pasa nada, ya he ganado muchos títulos y conseguido muchas cosas en mi vida; si el entrenador no quiere contar conmigo, que se vaya y yo me quedo». Pero no. Seguí trabajando y demostrando que se equivocaba.

Podría haber tirado la toalla, pero seguí trabajando hasta cambiar su opinión. Terminé la temporada jugando y disputando la final de la Europa League. Ese revés quizá sea uno de mis mayores logros. No jugaba por su opinión, pero al final me puso por mi mérito y trabajo».