Casemiro critica a Jamie Carragher por «falta de respeto» tras el famoso «deja el fútbol», mientras la estrella del Manchester United se prepara para marcharse este verano

El veterano centrocampista, de 34 años, ha respondido en el canalde YouTube «Rio Ferdinand Presents» a las duras críticas del exdefensa del Liverpool, a quien acusó de pasarse de la raya tras el 4-0 ante Crystal Palace.

La tensión surgió tras la goleada 4-0 del United ante el Crystal Palace, cuando Carragher sugirió que el exmadridista ya no estaba a la altura.

En respuesta, Casemiro afirmó: «Es tu opinión, la respeto, pero la considero una falta de respeto hacia mí».