Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP
Yosua Arya

Traducido por

Casemiro calma a sus compañeros del Manchester United con un sencillo mensaje antes de cada partido

Carlos Henrique Casemiro
Manchester United
Premier League
K. Mainoo

Kobbie Mainoo ha revelado la sencilla frase que Casemiro repite a sus compañeros del Manchester United antes del partido. El mensaje tranquilizador del brasileño ayuda a mantener al equipo concentrado pese a la presión de jugar en Old Trafford.

  • Mainoo desvela la sencilla rutina previa al partido de Casemiro

    Mainoo reveló que, antes de cada partido, Casemiro calma al plantel del Manchester United con un simple mensaje: disfruten el encuentro.

    Tras firmar su nuevo contrato de cinco años, Mainoo lo contó a los medios del club: Casemiro aprovecha el tradicional apretón de manos en el césped para lanzar este recordatorio. Según el joven centrocampista, el mensaje les libera de la presión de Old Trafford y les permite concentrarse en disfrutar del partido.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAMAFP

    Mainoo y Casemiro se elogian mutuamente

    Mainoo afirmó que esa actitud refleja la alegría de jugar al fútbol al más alto nivel, sin importar las expectativas del club. Reveló que, antes de cada partido, Casemiro les dice: «Divirtámonos. Disfrutemos del fútbol». Eso es lo importante: divertirse y amar ganar. Al final, jugaría gratis; lo haría en el jardín de casa si no estuviera aquí».

  • Aprende mucho de las personas mayores

    Mainoo reveló el «ritual» previo al partido de Casemiro y destacó la influencia del veterano centrocampista en su crecimiento. Admitió que el exjugador del Real Madrid y Bruno Fernandes son una fuente de inspiración desde que llegó al primer equipo.

    «Ha sido muy importante para mí porque he aprendido mucho de Casemiro», añadió. «De él y de Bruno, para ser sincero. Sobre todo en los entrenamientos: con 16 o 17 años subía a entrenar con el primer equipo; los entrenamientos eran mis partidos».

    Los observaba y el ritmo era tan alto que me preguntaba: “¿Cómo pueden estar tan tranquilos?”. Al volver a casa analizaba lo visto e intentaba aplicarlo. Y sigo aprendiendo hasta hoy».

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    El United se enfrenta a decisiones clave en el centro del campo

    El Manchester United planea reevaluar sus opciones de mediocampo en el próximo mercado de fichajes. Aunque Casemiro está teniendo una temporada positiva, club y jugador han acordado separarse cuando venza su contrato al final de este curso.

    El entrenador Michael Carrick admitió que las conversaciones están en curso, pero insistió en que aún no hay decisiones firmes sobre fichajes. Se han relacionado varios nombres con el United, entre ellos Elliot Anderson, del Nottingham Forest, y Adam Wharton, del Crystal Palace.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV