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Casemiro calma a sus compañeros del Manchester United con un sencillo mensaje antes de cada partido
Mainoo desvela la sencilla rutina previa al partido de Casemiro
Mainoo reveló que, antes de cada partido, Casemiro calma al plantel del Manchester United con un simple mensaje: disfruten el encuentro.
Tras firmar su nuevo contrato de cinco años, Mainoo lo contó a los medios del club: Casemiro aprovecha el tradicional apretón de manos en el césped para lanzar este recordatorio. Según el joven centrocampista, el mensaje les libera de la presión de Old Trafford y les permite concentrarse en disfrutar del partido.
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Mainoo y Casemiro se elogian mutuamente
Mainoo afirmó que esa actitud refleja la alegría de jugar al fútbol al más alto nivel, sin importar las expectativas del club. Reveló que, antes de cada partido, Casemiro les dice: «Divirtámonos. Disfrutemos del fútbol». Eso es lo importante: divertirse y amar ganar. Al final, jugaría gratis; lo haría en el jardín de casa si no estuviera aquí».
Aprende mucho de las personas mayores
Mainoo reveló el «ritual» previo al partido de Casemiro y destacó la influencia del veterano centrocampista en su crecimiento. Admitió que el exjugador del Real Madrid y Bruno Fernandes son una fuente de inspiración desde que llegó al primer equipo.
«Ha sido muy importante para mí porque he aprendido mucho de Casemiro», añadió. «De él y de Bruno, para ser sincero. Sobre todo en los entrenamientos: con 16 o 17 años subía a entrenar con el primer equipo; los entrenamientos eran mis partidos».
Los observaba y el ritmo era tan alto que me preguntaba: “¿Cómo pueden estar tan tranquilos?”. Al volver a casa analizaba lo visto e intentaba aplicarlo. Y sigo aprendiendo hasta hoy».
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El United se enfrenta a decisiones clave en el centro del campo
El Manchester United planea reevaluar sus opciones de mediocampo en el próximo mercado de fichajes. Aunque Casemiro está teniendo una temporada positiva, club y jugador han acordado separarse cuando venza su contrato al final de este curso.
El entrenador Michael Carrick admitió que las conversaciones están en curso, pero insistió en que aún no hay decisiones firmes sobre fichajes. Se han relacionado varios nombres con el United, entre ellos Elliot Anderson, del Nottingham Forest, y Adam Wharton, del Crystal Palace.