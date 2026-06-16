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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Caroline Weir, tras dejar el Real Madrid y fichar por el Lyon, por fin obtendrá el reconocimiento y los trofeos que merece. GOAL valora los mejores fichajes del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
Chelsea FC Women
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 ya está aquí y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Sam Kerr y Georgia Stanway podrían cambiar de equipo en las próximas semanas. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo falta el anuncio oficial, aunque siempre habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano se esperan nuevos traspasos millonarios: Chelsea podría fichar a la sueca Felicia Schroder por una cifra superior.

Schroder aún tiene contrato, pero podría marcharse como Romee Leuchter (PSG) o Mayra Ramírez (Chelsea) si llega la oferta adecuada. A ellas se suman jugadoras sin contrato como Mary Earps, Mapi León y Ona Batlle, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL valoraremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid es un indicador del estado del proyecto femenino. Weir, sin duda la mejor jugadora de la historia del club, ha sido clave desde 2022. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como ella, el club debe mejorar. Gran pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: Fantástico fichaje gratis del subcampeón de la Champions. Es una futbolista decisiva, con gran experiencia y calidad en los grandes escenarios, lo que ayudará a un Lyon que lleva cuatro años sin título europeo. Tras la marcha de Lindsey Heaps, la escocesa refuerza el centro del campo. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, se merece un fichaje que le permita ganar trofeos. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora da un salto al ocho veces campeón de Europa. A sus 30 años, su talento por fin debería recibir el reconocimiento que merece. Nota: A

    • Anuncios
  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque Arsenal planeaba varias salidas este verano por la renovación de contratos, quería retener a Mead. Aunque no fue titular indiscutible, la internacional inglesa siguió siendo eficaz y aportó mucho con y sin balón al bicampeón de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provocó una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elMan City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a gran nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las actuales campeonas de la WSL. Si el City quiere pelear por los títulos nacionales y afrontar la Champions, necesita una plantilla más amplia y versátil, y Mead, capaz de jugar en toda la delantera, aporta justo eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año próximo en Brasil, necesita minutos para consolidar su puesto en la selección inglesa. Aunque la competencia en ataque es alta, la rotación le brindará minutos y la posibilidad de ganarse un lugar en el once. Además, a nivel personal, es positivo: firma por tres años con un grande a los 31 y se reencuentra con Vivianne Miedema, estrella del City la pasada temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue caótica. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones, dada su versatilidad, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle amortigua el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y a su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico. El club le ganó la pulseada al Manchester City, campeón de la WSL, que buscaba a McCabe para reforzar ese puesto. La temporada pasada el Chelsea rotó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la banda izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore pasar al ataque, mientras Buurman se mantiene como central, donde brilla. Charles, que parece rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su puesto y elevará el nivel del once blue. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un rival directo, tras 11 años como leyenda del club. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para brillar en otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel personal. Nota: B