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Ancelotti-NeymarGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Traducido por

Carlo Ancelotti pide consejo al presidente de Brasil sobre la convocatoria de Neymar para el Mundial

Neymar
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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, consultó al presidente Lula sobre la posibilidad de incluir a Neymar en la lista para el Mundial 2026. El futuro del delantero del Santos es un tema nacional debido a sus constantes problemas físicos.

  • Ancelotti busca el visto bueno de la presidencia

    El presidente de Brasil, Lula, reveló que Ancelotti lo contactó para preguntarle si Neymar debería volver a la Seleção. Durante una transmisión en YouTube, el mandatario de 80 años admitió que el técnico le consultó sobre el apoyo público y político a la idea de convocar al jugador de 34 años.

    Lula dijo: «Hablé con Ancelotti y me preguntó si se debería convocar a Neymar. Le respondí: “Si está en forma, tiene el fútbol. Necesito saber si realmente quiere». Si es así, debe ser profesional. Puede tomar como ejemplo a Cristiano Ronaldo o a Messi, que siguen yendo a sus selecciones. No puede esperar ir solo por su nombre; debe ganárselo en el campo».

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  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    El ultimátum de la forma física

    Ancelotti escucha al presidente, pero insiste en que solo convocará a quien esté en óptimas condiciones físicas. “Neymar puede volver. Ya lo he dicho varias veces: solo llamaré a quienes estén listos”, afirmó. Tras la operación de rodilla en diciembre, el jugador se recupera y marca goles, aunque aún debe mejorar su forma.

    «Neymar puede volver. Ya lo he dicho varias veces: solo convocaré a quienes estén físicamente preparados», afirmó Ancelotti. «Tras su lesión de rodilla en diciembre, Neymar se ha recuperado bien y está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su forma física. Ahora lo evalúan la CBF y yo; tiene dos meses para demostrar que está listo para el Mundial».

  • Santos da a conocer su plan de «recarga»

    El Santos trabaja para que su estrella cumpla los requisitos de Ancelotti. El técnico Cuca reveló que el exjugador del Barcelona se sometió a un tratamiento de plasma rico en plaquetas durante el parón de marzo para acelerar su recuperación. El plan busca fortalecerlo de cara a la intensa serie de partidos locales antes del torneo de verano.


  • Lamine Yamal NeymarGetty Images

    Yamal sueña con ver a su ídolo

    Mientras en Brasil el debate sigue, las nuevas estrellas apoyan a Neymar. Lamine Yamal, joven talento del Barcelona, quiere ver a su ídolo en el Mundial 2026.

    «Es mi ídolo y le estaré agradecido por todo lo que ha dado al fútbol», dijo Yamal en rueda de prensa. «Es una inspiración. Es el tipo de jugador por el que pagas una entrada y por el que vuelves a ver un partido solo para disfrutar de sus jugadas. Espero que esté en el Mundial».

    A dos meses de demostrar su estado físico, Neymar sigue siendo uno de los nombres más comentados del fútbol mundial mientras la cuenta atrás para el Mundial llega a su fin.

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