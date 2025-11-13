Carlo Ancelotti no tiene "ninguna duda" de que Cristiano Ronaldo alcanzará la marca de 1,000 goles mientras el exentrenador del Real Madrid exige una invitación a la celebración del héroe de Portugal y Al-Nassr
Ronaldo cerca de alcanzar un hito increíble
El legendario entrenador ha respaldado a CR7 para alcanzar la histórica marca de 1,000 goles en su carrera. El italiano, que ganó múltiples títulos durante dos períodos al frente del Real Madrid, sigue asombrado por la longevidad y ética de trabajo del exastro del Bernabéu, mientras el jugador de 40 años continúa marcando tanto en el club como en la selección.
La leyenda portuguesa, ahora con Al-Nassr en Arabia Saudita, recientemente anotó su gol número 950 en su carrera en una victoria 2-0 sobre Al-Hazm. Con 953 goles en total en su carrera, el contrato actual de la superestrella se extiende hasta 2027, dándole tiempo suficiente para perseguir el sueño de ese hito.
- AFP
Ancelotti apoya a CR7 para llegar a 1,000
Hablando con AS, Ancelotti dijo que no tenía dudas de que Ronaldo continuaría brillando hasta los 40, al igual que su excompañero del Madrid Luka Modric, quien actualmente está destacando con el AC Milan.
"Lo va a lograr, estoy seguro de ello. No tengas dudas de que lo hará", dijo. "En Italia, recientemente me preguntaron sobre Modric y sus 40 años, y les dije que, por supuesto, iba a jugar bien en el Milan. Luka y Cristiano son profesionales que aman el fútbol y son apasionados por el deporte. Siempre lograrán lo que quieran. Cristiano seguramente alcanzará los 1,000 goles, pero cuando lo haga, no debería olvidar invitarme a la celebración de ese récord increíble."
La admiración de Ancelotti por Ronaldo proviene de sus años compartidos de éxito en el Real Madrid, donde ganaron la Liga de Campeones en 2014. El italiano ha acreditado con frecuencia el profesionalismo de Ronaldo y su insaciable hambre como clave para su excelencia sostenida.
El respeto mutuo de la pareja ha perdurado más allá de Madrid. Mientras Ancelotti ha hecho la transición a liderar a Brasil hacia la Copa del Mundo de 2026, Ronaldo continúa inspirando a jugadores en todos los continentes. Ambos hombres están persiguiendo un legado final, Ancelotti apuntando a restaurar la gloria de Brasil y Ronaldo esforzándose por consolidarse como el máximo goleador más prolífico del fútbol.
El ícono portugués confirma que el Mundial 2026 será el último.
Ronaldo, que ahora tiene 143 goles internacionales para Portugal, ha confirmado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será su última aparición en el escenario mundial. El veterano delantero, que tendrá 41 años cuando comience el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, dijo recientemente a CNN: "Definitivamente, sí. Tendré 41 años y creo que [este] será el momento en la gran competencia."
El héroe del Al-Nassr también habló sobre su retiro, diciendo: "Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente sea uno o dos años. Todavía estaré en el juego un poco más." Esa línea de tiempo sitúa su posible retiro alrededor de finales de 2026 o principios de 2027, perfectamente alineado con cuando se predice que alcanzará el hito de los 1,000 goles.
Actualmente, CR7 se mantiene en una forma excepcional, continuando con su racha goleadora casi de un gol por partido en la Saudi Pro League, habiendo marcado 10 goles en solo 11 partidos en lo que va de esta temporada.
- AFP
Récords, redención y un último capítulo
Para Ronaldo, los próximos dos años definirán su inmortalidad futbolística, y con Al-Nassr persiguiendo títulos domésticos y continentales, y Portugal apuntando a la gloria en 2026, el escenario está preparado para uno de los finales más emocionales en la historia del fútbol.
Mientras tanto, Ancelotti ha comenzado su nueva era con Brasil, con la tarea de guiar a la Selección de vuelta a la cima del fútbol mundial. Mientras ambas leyendas apuntan a sus respectivos hitos, sus caminos pueden cruzarse nuevamente en los mayores escenarios del fútbol global, la Copa del Mundo de 2026.
Si Ronaldo alcanza la legendaria marca de 1,000 goles, como insiste Ancelotti que lo hará, una cosa es segura, la celebración no estará completa sin el maestro italiano a su lado, ya que él también exige la invitación.