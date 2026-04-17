Carlo Ancelotti insta a Italia a recuperar la «mentalidad defensiva», mientras que el seleccionador de Brasil analiza el fracaso en el Mundial

Tras perder la final de repesca del Mundial contra Bosnia-Herzegovina, el fútbol italiano se somete a un profundo análisis. La derrota en los penaltis provocó la reorganización de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), con la renuncia de su presidente Gabriele Gravina, del jefe de la delegación Gianluigi Buffon y del seleccionador Gennaro Gattuso.

Jugadores, entrenadores y comentaristas debaten las carencias de la selección y la Serie A; Ancelotti, actual técnico de Brasil, advierte que Italia ha abandonado los principios defensivos que la llevaron a sus mayores triunfos.

A su juicio, los equipos transalpinos muestran cada vez más debilidades atrás: los muchos goles que se ven en las competiciones europeas reflejan más fallos defensivos que aciertos ofensivos. Intentar copiar la presión alta de otros ligas, añade, ha diluido la identidad que antes hacía inexpugnable al calcio.