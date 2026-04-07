En el ámbito deportivo, lo ocurrido en el partido Bosnia-Italia es, a todos los efectos, un drama. Es el tercer Mundial en el que no participamos; a diferencia de ediciones anteriores, en el torneo que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México (previsto del 11 de junio al 19 de julio) hay 48 selecciones clasificadas. E Italia no estará allí. Tras 2018 y 2022, también debemos dar por perdido 2026. Justo como aquella noche, cuando, tras el partido, el seleccionador Rino Gattuso se disculpó ante todo un país, y lo hizo con los ojos llorosos. Antes de llegar a un acuerdo sobre la rescisión consensuada del contrato en los días siguientes y dejar el cargo.
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Capello sobre el nuevo seleccionador nacional: «Lo repito, para mí Mancini está descartado»
LAS PALABRAS DE CAPELLO
Tras las declaraciones de Antonio Conte en la rueda de prensa de ayer, tras el Nápoles-Milan (partido que terminó 1-0 en el Maradona con un gol de Politano), algunos exentrenadores han expresado su opinión sobre quién, en su opinión, debería ser elegido como nuevo seleccionador tras la marcha de Gattuso. Entre ellos se encuentra también Fabio Capello, quien, en declaraciones a Adkronos, ha dicho lo siguiente: «La candidatura de Conte es buena. No sé si el proceso de selección ya ha concluido, pero Allegri se ha retirado y, en mi opinión, lo he dicho y lo repito, Mancini está descartado. Conte se ha ofrecido, y a mí me parece una buena idea».